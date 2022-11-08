2 kişilik pizza tarifi | Evde kolay, yumuşacık pizza hamuru ve sosu yapımı

2 kişilik pizza tarifini sizler için derledik. Hamurundan sosuna, iç malzemelerinden püf noktalarına kadar ince ince yazdığımız bu tarifle, unutamayacağınız bir lezzet elde edeceksiniz. Peki ama evde pizza nasıl yapılır, fırında nasıl ve ne kadar süre pişirilir? Pizza hamurunun içerisinde hangi malzemeler var? İşte evde kolay, yumuşacık pizza hamuru ve sosu yapımı...

2 kişilik pizza tarifini sizler için derledik. Hamurundan sosuna, iç malzemelerinden püf noktalarına kadar ince ince yazdığımız bu tarifle, unutamayacağınız bir lezzet elde edeceksiniz. Peki ama evde pizza nasıl yapılır, fırında nasıl ve ne kadar süre pişirilir? Pizza hamurunun içerisinde hangi malzemeler var? İşte evde kolay, yumuşacık pizza hamuru ve sosu yapımı...

Pizza hamuru nasıl yapılır?

Edip pizza yapmak aslında Zana edildiği kadar zor bir tarif değildir. Aşağıda verilen püf noktaları tek tek uygulamaya özen gösterin.

Pizza hamuru malzemeleri

2,5 su bardağı un

yarım paket instant maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1 su bardağı ılık su ve süt karışımı (dilerseniz sadece süt ya da sadece su kullanabilirsiniz.

Pizza sosu için;

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı su

2 yemek kaşığı kadar sıvıyağ

1 çay kaşığı kekik

tuz, karabiber, pulbiber

2 kişilik pizza yapımı

Öncelikle onu derin bir kaseye alıp ortasına oyuk açın. İçerisine Maya su süt karışımı ve şekeri alıp karıştırın. Maya aktif olduktan sonra yavaş yavaş karıştırmaya başlayın. Daha sonra üzerine tuz ve sıvı yağını gezdirerek homojen bir kıvam alana kadar yoğurun.

Mayasının gelmesi için üzerini kapatarak 45 dakika 1 saat kadar bekletin. İki katına çıktıktan sonra havasını alarak söndürün.

Mayası gelmiş olan hamuru iki eşit bezeye bölün. Yuvarlayarak tekrar üzerini kapatıp 5-10 dakika kadar bekletin.

Her bir bezeyi bir pizza dilimi büyüklüğünde merdane yardımı ile açın.

Sosu için salça su sıvı yağ ve baharatları karıştırarak açmış olduğunuz hamurun üzerine sürün. Eğer hamurunuz çok kalınsa fırında 5-10 dakikalık bir ön pişirme yapın.

Daha sonra malzemeleri yerleştirmiş olduğunuz pizzayı 200 derecelik önceden ısıtılmış, alt üst ayar fırında üst kısmı bir çizgi daha yaklaşık olacak şekilde pişirin.

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