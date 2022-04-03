Limon antik çağlardan beri şifa kaynağı olarak bilinen ve birçok hastalıkta da kullanılan bir meyvedir. Limon, doğal bir soğuk algınlığı ilacı olarak da görülmektedir. Genellikle limonlu su olarak da tüketimi sağlanan meyvenin birçok faydaları bulunmaktadır. Peki, Sabah aç karna Limonlu su içmek zayıflatır mı? Limonlu suyun faydaları nedir?

Kokusu, tadı ve içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklar üzerinde mucizevi etkisi olan limon, birçok hastalıkta tercih edilen bir meyvedir. Antiseptik özelliği sayesinde hastalıkların önlenmesinde büyük etkisi olan limonun boğaz ağrısından sindirime, ağız yaralarından kanser hastalığına kadar büyük çapta tedavi alanı bulunmaktadır. İşte, limon ve limonlu su ile ilgili tüm merak edilenler…

LİMONLU SU FAYDALARI

Limonlu su özellikle boğaz ağrılarına çok iyi gelen bir besindir.

Karaciğer enzimlerine harekete geçiren limon suyu aynı zamanda sindirime de yardımcı olur.

Böbrek taşı riskinin ortadan kalkmasına yardımcı olan limon suyu bağışıklık sisteminin de güçlenmesinde oldukça etkilidir.

Limonlu suyun faydalarından bir diğeri de kabızlığa iyi gelmesidir.

Aft ve ağızdaki yaralara da iyi gelen limonlu su aynı zamanda romatizma ağrılarına da şifa olmaktadır.

PH seviyesini de dengeleyici bir etkiye sahip olan limonlu su, kandaki toksinleri azaltarak vücuttaki zehri de arındırır.

İyi bir idrar söktürücü olan limonlu su kilo vermede de büyük etkilere sahiptir.

SABAHLARI LİMONLU SU İÇMEK NE İŞE YARAR?

Limonlu vücuttaki toksinleri arındırma da büyük etkiye sahiptir. Bu nedenle sabahları aç karnına içilen limonlu su hem toksinleri atmaya yardımcı olur hem de yağ yakımını kolaylaştırarak kilo verme konusunda destek olur. Aynı zamanda sabahları içilen limonlu su kabızlığı da oldukça iyi gelmektedir. Limonlu içmek aynı zamanda böbrek taşı oluşumunu da engeller. Özellikle sindirim sorunu yaşayanlar içinde limonlu su birebir etkiye sahip olacaktır. Yemeklerden önce içilen limonlu su da romatizma ağrılarının giderilmesinde oldukça işe yaramaktadır.

AÇ KARNINA LİMONLU SU İÇMEK

Antiseptik özelliği bulunan limon birçok hastalığa karşı direnç sağlamaktadır. Özellikle aç karnına limonlu su içmek bağışıklık sisteminin güçlenmesine büyük oranda yardımcı olur. Ayrıca aç karnına limon suyu içmek kabızlığı önleyerek metabolizmanın daha fazla çalışmasına yardımcı olur.

LİMONLU SU ZARARLARI

Pek çok faydası bulunan limon suyunun aşırı tüketildiğinde de bazı zararları olabilmektedir. Limon yüksek oranda asit içerdiği için limon su tüketimi fazla olduğunda diş minesine zarar verebilmektedir. Yine yüksek oranda asit içermesi nedeniyle limon suyu tüketimi mide yanması ve reflü bozukluğuna sebebiyet verebilmektedir. Limon suyu demir emilimine de sebep olabilmektedir. Bu da demir toksisitesi(demir zehirlenmesi), ishal ve bulantı gibi rahatsızlıklara neden olabilmektedir. Limon turunçgiller ailesine mensup bir meyvedir. Turunçgiller bazı alerjik reaksiyonlara sebep olabildiği için limon suyu tüketimi alerjiyi tetikleyici ve cilt rahatsızlığına sebep verici etki oluşturabilmektedir. Limon suyu bazı durumlarda vücuttaki kalsiyum emilimini engelleyebilmektedir. Bundan dolayı böbrek rahatsızlığı olanlar limon suyunu dikkatli tüketmelidir. .