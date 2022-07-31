Will Smith attığı tokat için Chris Rock'tan özür diledi | Son dakika: Will Smith tokat açıklaması

Will Smith, attığı tokat için Chris Rock'tan özür diledi | Oscar ödül töreninde yaşanan tokat olayı büyük ses getirmişti. Will Smith'in eşiyle ilgili şaka yapan Chris Rock'a hakaret etmiş ve tokat atmıştı. Daha sonra birçok açıklama ve video paylaşan Smith, şimdilerde tekrar özür mesajı yayınladı. Peki Smith ne dedi? Son dakika: Will Smith tokat açıklaması...

Oscar ödül töreninde yaşanan tokat olayı büyük ses getirmişti. Will Smith'in eşiyle ilgili şaka yapan Chris Rock'a hakaret etmiş ve tokat atmıştı. Daha sonra birçok açıklama ve video paylaşan Smith, şimdilerde tekrar özür mesajı yayınladı. Peki Smith ne dedi? Son dakika: Will Smith tokat açıklaması...

Will Smith, attığı tokat için Chris Rock'tan özür diledi

Cuma günü sosyal medyadan bir video yayınlayan Will Smith, uzun süren sessizliğinin nedenini düşünmeye ve yaşananları sindirmeye duyduğu ihtiyaç olarak açıkladı.

Smith; "Chris, senden özür diliyorum. Davranışım kabul edilebilir değil. Ne zaman konuşmaya hazır hissedersen buradayım” sözlerini sarfetti.

Will Smith Chris Rock tokat olayı nedir?

94. Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock, Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in saçkıran rahatsızlığını espri konusu yapınca Will Smith sinirle sahneye gelerek "karımın adını ağzına alma" diye bağırarak Rock'a tokat atmıştı.