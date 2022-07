Will Smith attığı tokat için Chris Rock'tan özür diledi | Son dakika: Will Smith tokat açıklaması

Will Smith, attığı tokat için Chris Rock'tan özür diledi | Oscar ödül töreninde yaşanan tokat olayı büyük ses getirmişti. Will Smith'in eşiyle ilgili şaka yapan Chris Rock'a hakaret etmiş ve tokat atmıştı. Daha sonra birçok açıklama ve video paylaşan Smith, şimdilerde tekrar özür mesajı yayınladı. Peki Smith ne dedi? Son dakika: Will Smith tokat açıklaması...