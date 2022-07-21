Altın neden düşüyor? Altın Ağustos'ta düşmeye devam eder mi? Gram altın Ağustosta düşer mi yükselir mi? Uzmanlar yorumladı...

Altın neden düşüyor? Altın Ağustos'ta düşmeye devam eder mi? Gram altın Ağustosta düşer mi yükselir mi? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcılarını endişelendiriyor. Altın son aylarda hızlı bir düşüş trendine girdi. Ons altın tarafında değer kaybı yurt içinde doların TL karşısında değer kazanması ile dengelenmiş durumda. Elinde altını olan ve altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altının düşmeye devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Peki gram altın Ağustos'ta ne olur? Altın Ağustos ayında düşmeye devam eder mi yoksa yükselir mi?

Altın neden düşüyor? Altın Ağustos'ta düşmeye devam eder mi? Gram altın Ağustosta düşer mi yükselir mi? soruları şu sıralar pek çok yatırımcı tarafından soruluyor. Altın piyasasında son haftalarda kritik süreçler yaşanıyor. Merkez Bankaları yüksek enflasyonla mücadele etmek için peş peşe fazi artışlarına gidiyor. ABD Mekez Bankası FED'den gelen faiz artışları dünya piayasalarını ve emtia değerlerini yakından etkiliyor. Avrupa Bölgesi ve diğer ülkelerden de peş peşe faiz artışları haberleri gelmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak adlandırılan altına olan talebin ne yönde olacağı ve altının Ağustos ayında nasıl bir seyir izleyeceği yatırımcılar tarafından araştırılmaya başlandı.

Altın neden düşüyor?

Gram altın son bir kaç haftada düşüş eğliminde. Ons altın tarafında sert düşüşlerin yaşanması altının düşüşündeki en büyük faktör. Ons altın 2 yıl sonraki en düşük seviyeye geldi. Yurt içinde doların TL karşısında değer kazanması gram altının düşüşünü bir nebze de olsa frenledi. Ancak önümüzde ABD Merkez Bankası FED ve Avrupa Merkez Bankası ECB'nin faiz kararları var. Bu iki küresel dev bankanın vereceği muhtemel faiz artışları altının bir miktar daha aşağı sarkmasına neden olabilir.

Altın Ağustos'ta düşmeye devam eder mi?

Altın piyasaları son günlerde olağanüstü zamanlar yaşıyor. Ons altın sert bir düşüş evresine girdi. Altın yatırımcıları Ağustos ayında altının ne olacağını araştırıyor. Altının önümüzdeki dönemdeki seyrini Merkez Bankaları ve faiz kararları belirleyecek. Faizler arttıkça güvenli liman olarak adlandırılan altından çıkışlar hızlanabilir. Bu durumda da altının küresel değerinde düşüşler yaşanabilir.

Gram altın Ağustosta düşer mi yükselir mi?

Altın ve para piyasaları uzman İslam Memiş'ten altına dair öenmli analizler geldi. Memiş açıklamasında şunları söyledi: "Dar bant aralığına sıkışan bir emtia fiyatı var. Gümüş ve altının ons fiyatında görüyoruz, satış baskısının devam ettiğini görüyoruz. Ons altın 1680 ile 1720 dolar arasına sıkıştı. Bu düşüş trendinde, baskılanmada elinde dolar olan yatırımcı için bir fırsat sunmuş oluyor. Altın pozitif yönde etkilenmeye devam edecektir ve güvenli liman olmaya da devam edecektir. Dolar karşısında değer kaybeden altının tekrar yıl sonuna doğru 2 bin dolar seviyesine doğru ataklar gerçekleştirmesine neden olabilir. Böyle bir durum yaşanırsa Mart ayında olduğu gibi 2 bin dolar seviyesinin üzerinde ataklar da görebiliriz. Ama tamamına baktığımızda altın fiyatları düşük seviyede kalmaya devam ediyor."

Altın düşecek mi, yükselecek mi?

Beykent Üniversitesi'nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel gram aşltına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Öngel açıklamasında " Gram altında önümüzdeki günlerde seyri yine önemli merkez bankalarının faiz kararları ve büyük ülke ekonomilerinden gelecek haberlere bağlı gözükmekte." dedi. Öngel açıklamasına şöyle devam etti: "Covid pandemisi ve yarattığı ekonomik darboğazlara benzer bir senaryonun tekrar gündeme gelmemesi durumda kısa vade de gram altın fiyatlarında büyük orada bir düşüşün olması muhtemel gözükmemekte."

NOT: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.