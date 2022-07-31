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Ali Erbaş'tan cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ankara'daki cemevine yapılan saldırıyı kınadı. Erbaş, 'Fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

54 Dakika Önce
2022-07-31 13:11:32
Ali Erbaş'tan cemevine yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'daki Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıyı kınayarak, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti.

Erbaş, "Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kastedenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. .

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