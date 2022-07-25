Cübbelinin görüntüleri ortaya mı çıktı? Cübbeli Ahmet kaset olayı | Cübbeli Ahmet hoca neden gündem oldu?

Cübbelinin görüntüleri ortaya mı çıktı? İsmailağa Cemaatinde son dönemlerde çalkantılı olaylar yaşanıyor. Saadettin Ustaosmanoğlu ve Cübbeli arasındaki gerilim sürüyor. Saadettin Ustaosmanoğlu kaset iddiasını ortaya attı ve ortalık karıştı. Peki Cübbeli Ahmet hoca neden gündem oldu? Son dakika Cübbeli Ahmet kaset olayı...

İsmailağa Cemaatinde son dönemlerde çalkantılı olaylar yaşanıyor. Saadettin Ustaosmanoğlu ve Cübbeli arasındaki gerilim sürüyor. Saadettin Ustaosmanoğlu kaset iddiasını ortaya attı ve ortalık karıştı. Peki Cübbeli Ahmet hoca neden gündem oldu? Son dakika Cübbeli Ahmet kaset olayı...

Cübbelinin görüntüleri ortaya mı çıktı?

Twitterda bugün 'Cübbeli'nin görüntüleri' etiketi gündeme bomba gibi düştü. Bir kasetten alınan fotoğraflarla, Cübbeli Ahmet hoca için çirkin yakıştırmalar yapıldı. Fakat birçok kişi görüntülerin üzerinde oynama olduğunu fark etti.

Konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. Cübbeli Ahmet Hoca henüzbir açıklama yapmadı. Detaylar bekleniyor.

Cübbeli Ahmet kaset olayı

İsmailağa Cemaati'nin şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümünün ardından başlayan tartışma büyüdü. Saadettin Ustaosmanoğlu, 'Cübbeli Ahmet'e 'kasetlerini patlatırız' diyerek meydan okudu. Halk arasında Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise bir programda bu söylemlere yanıt verdi.

Olayın detayları için aşağıdaki habere tıklayabilirsiniz.

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