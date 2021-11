Veliaht Prens, Türkiye’ye geliyor

Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, yeni bir bölgesel, ekonomik ve siyasi iş birliği çağını başlatacak tarihi bir toplantıda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Bu, Veliaht Prensin yıllar sonra ilk ziyareti olacak ve Türkiye, yıpranan ilişkileri onarma hedefiyle en güçlü Arap figürünü ağırlayacak. Toplantı, yalnızca ülkedeki ekonomik faaliyetleri başlatmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin siyasi, ekonomik ve güvenliğine de yardımcı olacak ekonomik ortaklığı başlatmayı umuyor.

Siyasi kınama, on yıllık siyasi farklılıkların ardından geliyor, ancak her iki taraf da şimdi bunu değiştirmek istiyor. Her iki ülke arasındaki işbirliğinin yeni bir ekonomik kalkınma çağını başlatması umulmaktadır. Türkiye, Abu Dabi'nin egemen servet fonları ile halihazırda Türk çevrimiçi bakkalı Getir ve e-ticaret platformu Trendyol'a büyük yatırımlar yapan elektrik üretimine yatırım görmeyi umuyor. BAE ise Türkiye ile daha derin ekonomik bağları hedefliyor ve yatırımını çeşitlendirmek istiyor. Kasım ayının sonunda Dubai'de iki ülke arasında ortak bir iş forumu da düzenlenecek ve her iki taraftan da iş dünyası bir araya gelecek.

Her iki ülke de daha önce BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından Veliaht Prens Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilerleme kaydetti.

Mevcut ziyaret ve iki lider arasındaki görüşme, sadece iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgede farklı milletlerden insanlar için istihdam yaratacak yatırım kapılarını aralayacak.

Her iki ülke arasındaki işbirliği de yeni bir ekonomik dönemin başlangıcı olarak selamlanıyor çünkü BAE, Türkiye'ye benzer çeşitli ve açık bir ekonomiye sahip tek Arap ülkesi. Her iki ülkenin birlikte çalışmasıyla insanlar için daha büyük fırsatlar yaratabilirler. Şu anda Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret yaklaşık 9 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ancak her iki taraf da önümüzdeki günlerde bunu ikiye katlamayı umuyor.

Geçmişteki siyasi farklılıklara rağmen BAE'nin, BAE'nin kurucusu Şeyh Zayed döneminden bu yana hayırsever projelerine devam ettiğini ve siyasi gerilimlerin BAE'nin insani projelere olan bağlılığını değiştirmediğini not etmek önemlidir. Son zamanlarda, Türkiye tarihindeki en büyük orman yangınları ve sel sırasında BAE, etkilenen bölgelerde restorasyon ve yeniden inşa için 9 milyon dolardan fazla söz verdi.

Yaklaşan toplantı ile her iki ülke de ilişkilerin normalleşmesini ve önümüzdeki günlerde mega projeler ve farklı sektörlerdeki yatırımlarla artacak çok daha büyük işbirliğini dört gözle bekliyor.

