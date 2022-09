Mesut Can Eray kaç yaşında, nereli? Mesut Can Eray tutuklandı mı? Mesut Can Eray sınır dışı mı edildi?

Viyana'da yaptığı ilginç sokak röportajlarını YouTube kanalından paylaşan Mesut Can Eray, en son yine ilginç bir videosuyla gündeme geldi. Videoda dekolte giyen kadınla dalga geçen Eray için Viyana Polisi devreye girdi. Peki Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray aslen nereli, kaç yaşında? Mesut Can Eray tutuklandı mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…