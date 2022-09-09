Mesut Can Eray kaç yaşında, nereli? Mesut Can Eray tutuklandı mı? Mesut Can Eray sınır dışı mı edildi?

Viyana'da yaptığı ilginç sokak röportajlarını YouTube kanalından paylaşan Mesut Can Eray, en son yine ilginç bir videosuyla gündeme geldi. Videoda dekolte giyen kadınla dalga geçen Eray için Viyana Polisi devreye girdi. Peki Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray aslen nereli, kaç yaşında? Mesut Can Eray tutuklandı mı? İşte tüm bu soruların cevabı haberimizde…

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çektiği YouTube videoları ile bilinen Mesut Can Eray, yaptığı bir sokak röportajında aşırı dekolteli kadınla dalga geçtiği için gündeme geldi. Viyana'da bir meydanda kadınlara sözlü tacizde bulunan Mesut Can Eray için polis merkezi devreye girdi. Peki Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray nereli? Mesut Can Eray sınır dışı edilecek mi?

Mesut Can Eray, Viyana'da yoldan çevirdiği bir kadına "Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. Böyle giydiğin için" diyerek dalga geçti. Viyana polisi resmi hesabından bir paylaşım yaparak Eray'la ilgili harekete geçtiğini duyurdu.

Youtuber Mesut Can Eray tutuklandı mı?

Viyana Polis Departmanı'na ait resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildi" denildi. Mesut Can Eray'ın tutuklandığına veya gözaltına alındığına dair henüz bir açıklama gelmedi.

Mesut Can Eray kimdir?

Mesut Can Eray, Avusturya'da doğmuştur. Youtube'da üretmiş olduğu video içerikleri ve sokak röportaj videoları ile dikkatleri üzerine toplayan Mesut Can Eray, kısa sürede binlerce takipçiye ulaşmıştı.

Fenomen Mesut Can Eray nereli?

Aslen Samsunlu olan Mesut Can Eray, Youtube'da çektiği videolar ile bilinirlik kazandı. Sosyal medyada yer alan fenomen, 2 sene içerisinde Mesut TV milyon aboneye ulaşmıştı.

Mesut Can Eray kaç yaşında?

İsmini gündeme taşıyan Mesut Can Eray'ın yaşı da merak ediliyor. 17 Mayıs 1999 tarihinde doğan Eray, 23 yaşındadır.