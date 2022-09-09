Apple online mağazası kapatıldı
Apple online mağazası 'bazı güncellemeler' yapılmak üzere yeniden geçici olarak kapatıldı.
2022-09-09 13:56:10
Önceki gün iPhone 14 tanıtımı öncesinde kapatılan Apple'ın online mağazası bugün yeniden kapandı.
Bu kapanma özellikle sosyal medyada fiyatlarda yeni bir güncelleme beklentisini getirirken, Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Mağazaya girildiğinde kullanıcılar "Hemen döneceğiz. Şu anda Apple Store'da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaştı.
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