Kraliçe takılarıyla mı gömülecek? Kraliçe 2. Elizabeth'in mücevherleri kime kalacak? Elizabeth'in mirası kimin olacak?

Kraliçe takılarıyla mı gömülecek? Kraliçe Elizabeth'in 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan cenaze törenine ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Miras konusu gündemde en sık konuşulan ve merak edilen konu oldu. Peki ama gerçekten Elizabeth takılarıyla birlikte mi defnedilecek? Kraliçe 2. Elizabeth'in mücevherleri kime kalacak? Elizabeth'in mirası kimin olacak? İşte yanıtı.

Kraliçe takılarıyla mı gömülecek?

Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşındayken 8 Eylül Perşembe günü öldü. Elizabeth'in cenaze töreni, 19 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Mücevherleriyle gündeme sıklıkla gelen Elizabeth'in takılarla gömüleceği konuşuluyor. Birçok takısı bulunan Elizabeth, inciyi çok seviyordu.

Natural Diamond Council'in İletişim Başkanı Lisa Levinson, Kraliçe'nin Galler altını alyansı ve bir çift inci küpe ile defnedileceğini öngördüğünü açıkladı.

Elizabeth'in mirası kimin olacak?

Kraliçe Elizabeth'in mirası, gündemdeki yerini aldı. Page Six Style'a konuşan The Court Jeweller yazarı Lauren Kiehna, "Kraliyet mücevherlerinin mülkiyeti hakkında her ayrıntıyı bilmiyoruz ve büyük olasılıkla mirasları hakkında bilgi alamayacağız. Kraliyet vasiyetleri mühürleniyor, bu yüzden rehberlik için belgelere bakamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kraliçenin kaç takısı var?

Aileden yadigar birçok takısı bulunan Elizabeth'in incilere olan düşkünlüğü, kolye ve küpe kombinleri çok konuşuluyordu. Kraliçenin mücevher koleksiyonunda 300'den fazla parça bulunurken aralarında 5 kolye ucu, 15 yüzük, 14 saat, 46 kolye, 34 çift küpe ve 98 broş bulunuyor.

Kral IV. George Devlet Tacı

Kral IV. George Devlet Tacı; 1.333 pırlanta ve 169 inciyi üzerinde bulunuduruyor. Taç, 1820 yılında IV. George'un taç giyme töreni için tasarlandı. O zamandan beri, her Kraliçe ve Konsort Kraliçe tarafından kullanılan tacın tasarımında; gül, yonca ve devedikeni gibi Birleşik Krallık sembolleribulunuyor.