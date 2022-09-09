Elizabeth'in ölümünden sonra Kate Middleton'ın ünvanı ne oldu? Kate Middleton yeni kraliçe mi olacak?

Elizabeth'in ölümünden sonra Kate Middleton'ın ünvanı ne oldu? Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra akıllarda kraliyet ailesi için birçok soru belirdi. Bir dönemin kapanmasının ardından Prens Charles'ın dönemi başlamış oldu. Peki ama Kate Middleton yeni kraliçe mi olacak, ünvanı ne olacak? İşte detaylar...

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra akıllarda kraliyet ailesi için birçok soru belirdi. Bir dönemin kapanmasının ardından Prens Charles'ın dönemi başlamış oldu. Peki ama Kate Middleton yeni kraliçe mi olacak, ünvanı ne olacak? İşte detaylar...

Elizabeth'in ölümünden sonra Kate Middleton'ın ünvanı ne oldu?

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından ünvanların ne şekilde değişeceği merak konusu oldu. Yas tutulan şu dönemde, ünvanlar aniden değiştirildi. Cornwall Dükü unvanına sahip olan Prens Charles yeni kral oldu. Dolayısıyla Cornwall unvanı, oğlu Prens William ve onun eşi Kate Middleton'a geçmiş oldu.

Prenses Diana'nın ünvanı

Prens William ve Kate Middleton çifti aynı zamanda Charles ile Prenses Diana'nın sahip olduğu bir unvan olan Galler Prensi ve Prensesi unvanlarını da taşıyacak.

Kate Middleton yeni kraliçe mi olacak?

Kate Middleton yeni kraliçe olmayacak. Prens William'ın üvey anne ve babasının ölümünün ardından Kate Middleton yeni kraliçe olmuş olacak.