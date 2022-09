The Crown 5. sezon ne zaman? The Crown 5. sezon tarihi | The Crown oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

The Crown 5. sezon ne zaman? The Crown 5. sezon tarihi merak konusu oldu. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra The Crown dizisinin izlenme sayısı yükseldi. Peki ama dizinin 5.sezonu çıkacak mı? İşte merak edilen 5.sezon yanıtı, The Crown oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler.