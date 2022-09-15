The Crown 5. sezon ne zaman? The Crown 5. sezon tarihi | The Crown oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

The Crown 5. sezon ne zaman? The Crown 5. sezon tarihi merak konusu oldu. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra The Crown dizisinin izlenme sayısı yükseldi. Peki ama dizinin 5.sezonu çıkacak mı? İşte merak edilen 5.sezon yanıtı, The Crown oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler.

The Crown 5. sezon tarihi merak konusu oldu. Özellikle Kraliçe Elizabeth'in ölümünden sonra The Crown dizisinin izlenme sayısı yükseldi. Peki ama dizinin 5.sezonu çıkacak mı? İşte merak edilen 5.sezon yanıtı, The Crown oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler.

The Crown 5. sezon ne zaman?

The Crown dizisinin ilk sezonu 4 Kasım 2016'da, ikinci sezon 8 Aralık 2017'de, üçüncü sezon 17 Kasım 2019'da ve dördüncü sezon 15 Kasım 2020'de yayınlandı. The Crown 5. sezonunun Kasım 2022 tarihinde çıkması bekleniyor.

Kraliyet izliyor!

The Crown dizisi için yorumlar genelde olumlu. Dizinin Kiraliyet ailesi tarafından da izlendiği söylentiler arasında yer alıyor.

Büyük bütçeler ayrılan dizi kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaştı. Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından izlenmeler arttı.

The Crown oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

The Crown dizisinin iki sezonluk bölümlerin her biri için, zaman dilimlerindeki yaşlanma süreci de düşünülerek yeni oyuncular tarafından canlandırılır.

Oyuncular;

-Kraliçe II. Elizabeth: Claire Foy (1–2. sezon) ve Olivia Colman (3–4. sezon)

- Prens Philip, Edinburgh Dükü: Matt Smith (1–2. sezon) ve Tobias Menzies (3–4. sezon)

- Prenses Margaret, Snowdon Kontesi: Vanessa Kirby (1–2. sezon) ve Helena Bonham Carter (3–4. sezon)

- Kraliçe Mary: Eileen Atkins (1. sezon)

- Anthony Eden: Jeremy Northam (1–2. sezon)

- Ana Kraliçe Elizabeth: Victoria Hamilton (1–2. sezon) ve Marion Bailey (3–4. sezon)

- Albay Peter Townsend: Ben Miles (1. sezon, 2. sezon)

- 1. Burma Kontu Louis Mountbatten: Greg Wise (1–2. sezon) ve Charles Dance (3–4. sezon)

- Kral VI. George: Jared Harris (1. sezon, 2. sezon)

- Winston Churchill: John Lithgow (1. sezon, 2–3. sezon)

- Prens Edward , Windsor Dükü: Alex Jennings (1–2. sezon) ve Derek Jacobi (3. sezon)

- Wallis, Windsor Düşesi: Lia Williams (1–2. sezon) ve Geraldine Chaplin (3. sezon)

- Harold Macmillan: Anton Lesser (2. sezon)

- Antony Armstrong-Jones, Snowdon Kontu: Matthew Goode (2. sezon) ve Ben Daniels (3. sezon)

- Harold Wilson: Jason Watkins (3. sezon)

- Prenses Anne: Erin Doherty (3–4. sezon)

- Battenberg Prensesi, Alice: Jane Lapotaire (3. sezon)

- Charles, Galler Prensi: Josh O'Connor (3–4. sezon)

- Edward Heath: Michael Maloney (3. sezon)

- Camilla Shand: Emerald Fennell (3–4. sezon)

- Andrew Parker Bowles: Andrew Buchan (3. sezon)

- Margaret Thatcher: Gillian Anderson (4. sezon)

- Diana, Galler Prensesi: Emma Corrin (4. sezon)

- Denis Thatcher: Stephen Boxer (4. sezon)

The Crown 5. sezon tarihi

Yapım şirketinin yapmış olduğu açıklamalara göre The Crown dizisinin 5. sezonu Kasım 2022 tarihinde yayınlanacak.