İmam maaşı ne kadar oldu? 2022 imam müezzin vaiz maaşı

İmam maaşı ne kadar oldu? 2022 imam müezzin ve vaiz maaşına yapılacak zam merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarından sonra binlerce imam, müezzin, vaiz ve imam hatip mezunu '2022 imam maaşı ne kadar oldu?' sorusunu araştırıyor. İşte merak edilen imam, müezzin, vaiz maaşı...

İmam maaşı ne kadar oldu? 2022 imam müezzin maaşına yapılacak zam merak konusu oldu. Enflasyon rakamlarından sonra binlerce imam, müezzin, vaiz ve imam hatip mezunu "2022 imam maaşı ne kadar oldu?" sorusunu araştırıyor. İşte merak edilen imam, müezzin, vaiz maaşı...

İmam maaşı ne kadar oldu?

İmam maaşına ne kadar zam yapıldığı merak konusu oldu. Aralık ayının enflasyon rakamlarının da sonuçlanmasının ardından yıllık enflasyon yüzde 36,08 oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili; "Memurlarımızın maaşlarında toplamda yüzde 28 oranında artış yapıldı. Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'a çıkardık." açıklamasında bulundu.

2022 imam müezzin vaiz maaşı

İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.

Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi

Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.

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