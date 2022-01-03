Kiraya ne kadar zam geldi? 2022 kira artış oranları belirlendi

Kiraya ne kadar zam geldi? 2022 yılı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kiralara yapılacak olan zam oranları da merak konusu haline geldi. Milyonlarca kiracı 'Kira zammı' hakkında araştırma yapıyor. Peki ama TÜFE ne kadar oldu kiraya ne kadar zam yapıldı? İşte merak edilen kira zammı artış oranları...

Kiraya ne kadar zam geldi? 2022 yılı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından kiralara yapılacak olan zam oranları da merak konusu haline geldi. Milyonlarca kiracı "Kira zammı" hakkında araştırma yapıyor. Peki ama TÜFE ne kadar oldu kiraya ne kadar zam yapıldı? İşte merak edilen kira zammı artış oranları...

Kiraya ne kadar zam geldi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamlarının açıklamasının yaptı. Yıllık bazda yüzde 36,08 olan enflasyon, 2021'in son altı ayı için 23,65 olarak belirlendi.

Bu bilgiler ışığında yapılan aylık hesaplamaların ortalamalarına göre tüketici fiyatlarında yüzde 19,60 artış gerçekleştirildi. Dolayısıyla ev sahipleri maksimum yüzde 19,60 oranında zam uygulayabilecekler.

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanır.

2022 kira artış oranları belirlendi

Enflasyon açıklamalarının ardından belirlenen TÜFE ile kiracılara yapılacak maksimum zam oranı yüzde 19,60 olarak hesaplandı. Kısacası 1000 TL kira ödeyen bir aile için belirlenebilecek maksimum artış seviyesi 196 TL olacaktır. Bu yıl itibariyle bu aile 1196 TL kira öder.

Tabi söz konusu bu zam ev sahiplerinin inisiyatifinde bir durumdur. Dileyen ev sahibi bu artışı yapmayabilir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.