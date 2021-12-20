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TIMETURK / GÜNDEM / Nass ne demek? Nass ve Nas kelime anlamı | Erdoğan 'Naslar' açıklaması

Nass ne demek? Nass ve Nas kelime anlamı | Erdoğan 'Naslar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim,' sözleri gündem oldu. Vatandaşlar 'Nass' kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Fakat dilimize göre Nas, Nâs ve Nass kelimelerinin farklı farklı anlamları var. Bu farkın aslı, Arapça dilinden kaynaklıdır. Peki ama Nas ya da Nass ne demektir? Erdoğan Naslar derken neyden bahsetmiştir? İşte merak edilen kelime Nassın anlamı...

1 Saat Önce
2021-12-20 21:13:10
Nass ne demek? Nass ve Nas kelime anlamı | Erdoğan 'Naslar' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim," sözleri gündem oldu. Vatandaşlar "Nass" kelimesinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Fakat dilimize göre Nas, Nâs ve Nass kelimelerinin farklı farklı anlamları var. Bu farkın aslı, Arapça dilinden kaynaklıdır. Peki ama Nas ya da Nass ne demektir? Erdoğan Naslar derken neyden bahsetmiştir? İşte merak edilen kelime Nassın anlamı...

Nass Ne Demek?

Nass; Arapça'da "malûm", ya da aşikâr, yasal karar ve kesin emir mânâsına gelen bir kelime. Nas gibi Arapça kökenli bir kelime olan ''Nâs'' ise insanlar ve halk demektir. Kur'an'ı Kerim'in son suresi olan Nas Suresinde, insanlardan bahsedildiği için bu ismi almıştır.

Nass Ne Anlama Gelir?

Nass açık ve belirgin olan demektir aynı zamanda. Bu kavram Allah'ın ve peygamberin kelamı anlamını taşır. İslamiyette nass olarak tanımlanan sözler, yoruma açık değildir. Fıkıhta bir meseleye çözüm getirmek için öncelik nassa verilir. Eğer nas yoksa içtihada varılır. İçtihat, ayet ve hadisler ışığında düşünmek ve sonuca varmak demektir.

Örneğin Allah'ın birliği ve Hz. Muhammed'in son peygamber oluşu hem zahiren hem de batınen bir nastır.

Cumhurbaşkanı Nass Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan; "Kurda yaşanan dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Neymiş efendim, faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu." kelimelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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