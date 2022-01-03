Memura ne kadar zam yapıldı? Enflasyon sonrası memur maaşı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Milyonlarca memuru ilgilendiren memur maaşındaki artışın ne kadar olduğu, yüzde kaç zam yapıldığı araştırılıyor. Peki ama 2022 memur maaşı ne oldu? İşte merak edilen detaylar...

Memura ne kadar zam yapıldı? Enflasyon sonrası memur maaşı ne kadar oldu? Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler memur maaşlarına çevrildi. Milyonlarca memuru ilgilendiren memur maaşındaki artışın ne kadar olduğu, yüzde kaç zam yapıldığı araştırılıyor. Peki ama 2022 memur maaşı ne oldu? İşte merak edilen detaylar...

Memura ne kadar zam yapıldı?

Enflasyon rakamlarının belirlenmesinin ardından memur maaşları da belli olmaya başladı.

Temmuz ayı için belirlenen enflasyon 1,8

Ağustos ayı için belirlenen enflasyon 1,12

Eylül ayı için belirlenen enflasyon 1,25

Ekim ayı için belirlenen enflasyon 2,39

Kasım ayı için belirlenen enflasyon 351

Aralık ayı için belirlenen enflasyon 13,58

olmak üzere toplamda geçtiğimiz yılın enflasyon rakamı 23,65 olarak belirlenmiş oluyor.

Enflasyon sonrası memur maaşı ne kadar oldu?

Yapılan enflasyon rakamlarından sonra memur maaşının güncel rakamları belirlenmiş oldu. 2021 yılı son altı ayı için belirlenen enflasyon oranı 23,65 oldu. 7 bin 800 TL maaş alan bir memura 1844 TL zam yapılacak ve enflasyon sonrası maaşı 9644 TL maaşı olacak.

Buna göre en düşük öğretmen maaşı 6354 lira, en düşük polis maaşı 9599 lira, en düşük hemşire maaşı 6733 lira, vaizler ise 6449 lira olarak hesaplanmış oluyor. Tabi bu durum kişilerin meslekteki zamanlarına göre artış göstermektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.