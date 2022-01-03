2022 dul maaşı ne kadar oldu? 2022 zammı dul ve yetim maaşı

2022 dul maaşı ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte yeni zamlar da belirlenmeye başlandı. Memur maaşlarından sonra en sık araştırılan dul ve yetim maaşının detayları oldu. Peki ama 2022 zammı ardından dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam yapıldı işte detaylar...

2022 dul maaşı ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte yeni zamlar da belirlenmeye başlandı. Memur maaşlarından sonra en sık araştırılan dul ve yetim maaşının detayları oldu. Peki ama 2022 zammı ardından dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam yapıldı işte detaylar...

2022 dul maaşı ne kadar oldu?

TÜİK'in yapmış olduğu açıklamalara göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam uygulandı. Yeni maaşların bu ay sonunda verilmesi beklenirken dul aylığına yapılan zammın detayları aşağıdaki gibi yer almaktadır.

Eski - Yeni

500 627

550 690

596 748

650 816

704 884

759 952

813 1.020

867 1.088

921 1.156

975 1.224

1.000 1.255

1.084 1.359

1.192 1.495

1.300 1.631

1.409 1.767

1.500 1.882

1.625 2.039

1.734 2.175

1.842 2.311

1.950 2.447

2.059 2.583

2.167 2.719

2.276 2.855

2.384 2.991

2.492 3.127

2.601 3.263

2.709 3.399

2.817 3.535

2.926 3.671

3.034 3.807

3.142 3.943

3.251 4.078

3.359 4.214

3.468 4.350

3.576 4.486

3.684 4.622

3.793 4.758

3.901 4.894

4.009 5.030

4.118 5.166

4.226 5.302

4.334 5.438

4.443 5.574

4.659 5.846

4.876 6.118

5.093 6.390

5.418 6.797

5.635 7.069

6.177 7.749

6.502 8.157

6.788 8.516

6.827 8.565

6.788 8.516

7.043 8.837

7.260 9.109

7.585 9.516

8.127 10.196

9.000 11.291

9.500 11.919

10.000 12.546

11.000 13.801

12.000 15.055

2022 zammı dul ve yetim maaşı

2022 yılı enflasyon rakamlarına göre en düşük dul maaşının zamlı fiyatı 627 TL ve en yüksek dul maaşının zamlı fiyatı ise 15,055 TL'ye tükseltilmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.