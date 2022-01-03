DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sudan'ın başkenti Hartum'a çıkan köprüler kapatıldı
Tunceli: 4 bölge ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi
Rus vatandaşından Kırımlı tutuklular için özür notu ve bağış
Sosyal medyada hakaret; Suriye uyruklu 2 kişi gözaltında
1 milyon kişi temiz suya kavuştu
Emeklilere yüzde kaç zam yapıldı? 2022 emekli maaşı zammı ne kadar oldu?
Yasak Elma 127. bölüm izle | Yasak Elma son bölüm ne zaman?
Türkiye'de her iki elektrikli araca bir şarj istasyonu düşüyor
44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi
Hamsi ihracatı istihdama da katkı sağlıyor
Yavuz Karadeniz'deki ilk seferine hazırlanıyor
İhracat gelirlerinin yüzde 25’i Merkez Bankasınca satın alınacak
2022 dul maaşı ne kadar oldu? 2022 zammı dul ve yetim maaşı
Kur artışı otomotiv ve sigortayı etkiledi
Tanju Özcan'dan CHP’ye uyarı: Sakın ha yanlış bir adayla çıkmayın

TIMETURK / EKONOMİ / 2022 dul maaşı ne kadar oldu? 2022 zammı dul ve yetim maaşı

2022 dul maaşı ne kadar oldu? 2022 zammı dul ve yetim maaşı

2022 dul maaşı ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte yeni zamlar da belirlenmeye başlandı. Memur maaşlarından sonra en sık araştırılan dul ve yetim maaşının detayları oldu. Peki ama 2022 zammı ardından dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam yapıldı işte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-03 21:04:52
2022 dul maaşı ne kadar oldu? 2022 zammı dul ve yetim maaşı

2022 dul maaşı ne kadar oldu? Yeni yılla birlikte yeni zamlar da belirlenmeye başlandı. Memur maaşlarından sonra en sık araştırılan dul ve yetim maaşının detayları oldu. Peki ama 2022 zammı ardından dul ve yetim maaşı ne kadar oldu? Dul maaşına ne kadar zam yapıldı işte detaylar...

2022 dul maaşı ne kadar oldu?

TÜİK'in yapmış olduğu açıklamalara göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri ocak maaşlarına yüzde 25,48 zam uygulandı. Yeni maaşların bu ay sonunda verilmesi beklenirken dul aylığına yapılan zammın detayları aşağıdaki gibi yer almaktadır.

Eski - Yeni

500 627

550 690

596 748

650 816

704 884

759 952

813 1.020

867 1.088

921 1.156

975 1.224

1.000 1.255

1.084 1.359

1.192 1.495

1.300 1.631

1.409 1.767

1.500 1.882

1.625 2.039

1.734 2.175

1.842 2.311

1.950 2.447

2.059 2.583

2.167 2.719

2.276 2.855

2.384 2.991

2.492 3.127

2.601 3.263

2.709 3.399

2.817 3.535

2.926 3.671

3.034 3.807

3.142 3.943

3.251 4.078

3.359 4.214

3.468 4.350

3.576 4.486

3.684 4.622

3.793 4.758

3.901 4.894

4.009 5.030

4.118 5.166

4.226 5.302

4.334 5.438

4.443 5.574

4.659 5.846

4.876 6.118

5.093 6.390

5.418 6.797

5.635 7.069

6.177 7.749

6.502 8.157

6.788 8.516

6.827 8.565

6.788 8.516

7.043 8.837

7.260 9.109

7.585 9.516

8.127 10.196

9.000 11.291

9.500 11.919

10.000 12.546

11.000 13.801

12.000 15.055

2022 zammı dul ve yetim maaşı

2022 yılı enflasyon rakamlarına göre en düşük dul maaşının zamlı fiyatı 627 TL ve en yüksek dul maaşının zamlı fiyatı ise 15,055 TL'ye tükseltilmiş oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş