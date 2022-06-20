Bedelli kanun teklifi Meclis'e sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı yolda
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik yolu açacak düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacaklarını söyledi. Ünal, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti. Ünal'ın açıklamalarından sonra kanun teklifi Meclis'e sunulduğu açıklandı.
2022-06-20 12:59:34
KANUN TEKLİFİ 20 MADDEDEN OLUŞUYOR
Ünal, 7 kanunda düzenleme, değişiklik öngören ve 20 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, ''Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor'' dedi.
Mahir Ünal şöyle devam etti:
''550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacağız. Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak. Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.
Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.
Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen ve bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık. Benzer düzenlemenin MSB'de özellikle Genelkurmay Başkanı'na dönük düzenleme yapılması makul karşılandı.''
Ünal ayrıca, "Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız" bilgisini paylaştı.
Teklifle, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.
Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.
2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.
Teklifin özü, askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı durumunda bulunan 550 bin kişiye bedelli askerlik yapma yolu açıyor.
Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Meclis'te, Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin detaylarını gazetecilerle paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları kapsamında 7 kanunda değişiklik öngören 20 maddelik mevzuat çalışması hazırlandığını söyleyen Ünal, kanun teklifinin, kamuoyunda "bedelli yasası" olarak konuşulan yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin de bu hizmetten faydalanabilmelerine ilişkin düzenlemeyi içerdiğini dile getirdi.
Dövizle askerlik kapsamında ödemeleri gereken miktarı ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında toplam 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde bulundukları için dövizle askerlik kapsamından çıkarılanların, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarına imkan tanınacağını belirten Ünal, "Teklif, firar, izin tecavüzü gibi hakkında başlatılan ön incelemenin kesintiye uğramadan yürütülebilmesi ve adli soruşturmanın ivedi şekilde başlatılabilmesi için anılan personelin ifadesi alınması zorunluluğundan vazgeçilmesine ilişkin hukuki düzenleme içeriyor." dedi.
Ünal, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında çalışan kamu görevlileri, askerlik hizmetini yerine getiren yedek subaylar, yedek astsubaylar ile erbaş ve erleri ilgilendiren, askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklarda Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana ve Erzurum idare mahkemelerinin yetkili kılınacağını bildirdi.
Astsubayların, 9'uncu derece birinci kademe yerine 9'uncu derece ikinci kademeden göreve başlamalarına ilişkin düzenleme yapılacağını ifade eden Ünal, "Daha önce yaptığımız düzenleme ile akademide öğretim üyelerinin ve rektörlerin yaş haddini 75'e çıkarmıştık. Bu düzenleme ile Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani yaş haddini 72 yaşına çıkarıyoruz ve birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor." diye konuştu.
Ünal, düzenlemeyle askeri araç kazası sonucu "harp malzemesine zarar vermek" suçundan yargılanan erbaş ve erlerin, kasıt veya ağır kusur nedeniyle mahkum olma durumu dışında meydana gelen zarardan sorumlu olmamalarını da hayata geçireceklerini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki işletmelerin sermayesinin toplam 100 milyon liraya çıkarılacağını belirten Ünal, "Daha önce bu sermaye artırımı Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyordu. Şimdi bir uyum düzenlemesi ile Bakanlar Kurulu kararıyla yapılan sermaye artırımını, tahsis edilen sermaye miktarının Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılması, döner sermaye işletmelerine tahsisi, tahsis edilen miktarların azaltılıp veya çoğaltılması, Milli Savunma Bakanlığınca yapılması hükmünü getiriyoruz." dedi.
Harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayan uzman erbaşlara bu statüye geçiş için ilave sınav hakkı verileceğini açıklayan Ünal, öğrenci affıyla ilgili düzenlemeyi içeren kanun teklifinin de bu hafta Meclis'e sunulacağını sözlerine ekledi.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ünal, "Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanabileceklerin istatistiğini çıkardınız mı?" sorusu üzerine, "Bu teknik bir çalışma. Bu teknik çalışmayla ilgili Savunma Bakanlığı sizleri bilgilendirecek." dedi.
"Genelkurmay Başkanı'nın yaş haddini neden artırma ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna ise Ünal, "Milli Savunma Bakanlığından gelen, bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık biliyorsunuz, benzer bir düzenlemenin Genelkurmay Başkanı'na dönük de yapılması talebi makul karşılandı ve bu talep düzenlemeye konuldu." karşılığını verdi.
YORUMLAR (0)