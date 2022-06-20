Bedelli kanun teklifi Meclis'e sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı yolda

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakayalara bedelli askerlik yolu açacak düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacaklarını söyledi. Ünal, kanun teklifinin 20 maddeden oluştuğunu belirtti. Ünal'ın açıklamalarından sonra kanun teklifi Meclis'e sunulduğu açıklandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, 550 bin yoklama kaçağı ve bakaya gence bedelli askerlik yolu açacak düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı.

KANUN TEKLİFİ 20 MADDEDEN OLUŞUYOR

Ünal, 7 kanunda düzenleme, değişiklik öngören ve 20 maddeden oluşan kanun teklifine ilişkin, ''Teklifimiz, bedelli askerlikten yararlanamayan yoklama kaçağı ve bakaya kaçaklarının da bedelli askerlikten yararlanmalarını düzenliyor'' dedi.

Mahir Ünal şöyle devam etti:

''550 bin kişiye askerlik affı içeren düzenlemeyi bugün Meclis'e sunacağız. Yoklama kaçağı ve bakayalar, bedelli askerlikten yararlanacak. Astsubayların 9. derece, birinci kademe yerine 9. derece 2. kademeden göreve başlamasına yönelik düzenleme astsubaylara yönelik müjdeyi içeriyor. Genelkurmay Başkanı'nın görev süresini yani haddini 72 yaşına çıkarıyoruz. Birer yıllık süreyle 72 yaşına kadar uzatılabilmesi imkanı getiriliyor.

Harekat ve yurtdışı operasyon görevleri nedeniyle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçiş sınavlarına katılamayanlara ilave sınav hakkı verilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeriyor. 7 kanunda düzenleme ve değişiklik öngörüyor. 20 maddeden oluşuyor.

Ücretle ilgili de yani bakaya, yoklama, yoklama kaçağı ile ilgili de durumu, dövizle askerlikten dolayı geri dönme hakkı verilenlerin ücretleriyle ilgili Savunma Bakanlığı miktarları belirleyip kamuoyu ile paylaşacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelen ve bu süreçle ilgili daha önce akademide 75 yaşa çıkarmıştık. Benzer düzenlemenin MSB'de özellikle Genelkurmay Başkanı'na dönük düzenleme yapılması makul karşılandı.''

Ünal ayrıca, "Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız" bilgisini paylaştı.

Teklifle, bugüne kadar askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı olanlardan belirlenen bedeli ödeyeceklere af getirilmesi planlanıyor.

Bedelli ücretleri bunlar için ayrıca belirlenecek. Mevcut bedelli ücretinden daha fazla olacak yeni rakam, bakaya geçen süreyle bağlantılı olarak kademeli olarak belirlenmesi öngörülüyor.

2022 yılı bedelli askerlik ücreti 56 bin lira. Bu rakam, aftan yararlanacaklar için ayrıca belirlenecek.

Teklifin özü, askerlik görevini yapmamış, bakaya, kaçak ve saklı durumunda bulunan 550 bin kişiye bedelli askerlik yapma yolu açıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'ye sunuldu

AK Parti milletvekilleri yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlikten yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten yararlanabilmesini de içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.