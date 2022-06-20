Müge Anlı kimle evleniyor? Müge Anlı evleniyor mu? Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı kimle evleniyor? Müge Anlı evleniyor mu? ATV'nin sevilen programı Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı canlı yayında izleyicilere evlilik haberini duyurdu. Müge Anlı açıklamasında 'Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum.' dedi. Müge Anlı evleneceği kişinin adını da açıkladı. Müge Anlı 'müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu' dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Müge Anlı'nın kiminle evlendiğini araştırmaya başladı.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir? Müge Anlı kimle evleniyor? Müge Anlı evleniyor mu? ATV'nin sevilen programı Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı canlı yayında izleyicilere evlilik haberini duyurdu. Müge Anlı açıklamasında "Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum." dedi. Müge Anlı evleneceği kişinin adını da açıkladı. Müge Anlı "müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar Müge Anlı'nın kiminle evlendiğini araştırmaya başladı.

ATV ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı'dan flaş bir açıklama geldi. Müge Anlı programında izleyicilerine müjde verdi. Anlı evleneceği yönünde çıkan iddiaları doğruladı.

Müge Anlı evleniyor mu?

Müge Anlı programda yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum! Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim."

Müge Anlı kimle evleniyor?

Müge Anlı evleneceği kişinin adını da duyurdu. Anlı açıklamasında "Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim." diye konuştu.

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Müge Anlı'nın evleneceği kişini Şinası Yüzbaşı olduğu öğrenildi. Şinası Yüzbaşı Türk Polis teşkilatına hizmet verdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi. Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almaktadır.