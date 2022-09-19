Bakan Ersoy’dan Kız Kulesi açıklaması: Acil müdahale gerekti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çıktığı bir TV kanalında Kız Kulesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Geçen yıl restorasyonuna başlanan tarihi yapının sosyal medyada günden olan görüntüleri nedeniyle "Kız Kulesi yıkıldı mı?" sorusu çok konuşulmuştu. Bakan Ersoy, çıktığı bir TV programında ilk olarak bu konuya değindi. Ersoy, ''80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz'' dedi.

“Özgün şeklini koruduk”

Kız Kulesi'nin geçmişine bakmak gerekiyor. 40'lı yıllarda bir yangın çıkıyor ve sonrasında da restorasyona alınıyor. Beton ağır bir malzeme, yapıya yük biniyordu. Şu an Marmara Denizi'nde bir hortum çıksa, kuleyi alıp götürdü. Biz de bunun önüne geçmek için restoran sürecini başlattık. Birçok uzman isimle çalışmalar yürüttük ve bünyemize dahil ettik. Betonarme bölüm özgün malzemeyle yeniden yapılıyor.

Hocalar acilen müdahale edilmesini raporladılar. Biz de özgün şeklini koruyarak restorasyon sürecine başladık. Sürecine girildiğinde kolonlar kirişlerin birbirine bağlı olmadığını ya da deniz kumunun kullanıldığını gördük. Süreç de bu yüzden uzadı.

''80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz''

80 yılda yapılan yanlışları düzeltiyoruz ve bittiğinde de Müzekart'ın geçerli olduğu bir işletme olacak'' .