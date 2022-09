Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay Sarıkaya sevgilisinden neden ayrılıyor?

Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya birlikteliğini geçtiğimiz aylarda ilan etmişlerdi. Şimdi ise ayrılık haberleri geliyor. Peki Serenay Sarıkaya ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen neden ayrıldı? Serenay Sarıkaya sevgilisinden ayrılma sebebi nedir? İşte detaylar…

Bir süredir birlikte yaşayan ve bu durumu gizleyen Umut Evirgen ile Serenay Sarıkaya çifti geçtiğimiz aylarda birlikteliklerini herkese duyurmuşlardı. Serenay Sarıkaya sevgilisinden ayrıldı mı? Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen ayrıldı mı?

Birlikte Yunanistan'a “aşk tatiline” giden ünlü çiftten ayrılık haberleri geldi. Serenay Sarıkaya, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Umut Evirgen'i terk etti. Peki Serenay Sarıkaya neden ayrıldı?

Serenay Sarıkaya sevgilisinden ayrılma nedeni

Ünlü oyuncu Sarıkaya'nın, sevgilisi Evirgen'den ayrılma nedeni ile ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik." dediği öğrenildi.

Eski sevgilisi ile göbek atmışlardı

Sarıkaya'nın ayrıldığı sevgilisi Umut Evirgen ile eski sevgilisi Cem Yılmaz bir konserde karşı karşıya göbek atmışlardı. Bu görüntüler sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmişti. Sarıkaya'nın bu görüntüler dolayısıyla ayrıldığı da iddialar arasında yer alıyor.

Serenay Sarıkaya kimdir?

01 Temmuz 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Serenay Sarıkaya, dizi ve sinema oyuncusudur. Aynı zamanda modellik yapıyor. Şaşkın adlı bir sinema filminde rol alarak oyunculuğa ilk adımını atmıştı.

Umur Evirgen kimdir?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde doğdu. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı. İlk kısa filmi olan İyi Yemek Öldürür'le aralarında Edmonton Film Festival (Oscar Qualifying)'in de yer aldığı pek çok festivale katıldı. ClujShorts ve Short to the Point festivallerinde En İyi Kurgu, Malatya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü aldı. Senaristliğini yaptığı projeleri hayata geçirebilmek için 2019 yılında Set Sanat Prodüksiyon'u kurdu. İlk uzun metrajlı filmi olan Ben Bir Denizim'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptı.

.