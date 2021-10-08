DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İranlı iki füze üretim firmasına yönelik yaptırımlar kaldırıldı
BM'den Libya'da sığınmacılara yönelik saldırıların durdurulması çağrısı
Bipolar bozukluğun belirtilerine dikkat!
Katpatuka'dan Kapadokya'ya
136 ülke anlaştı; küresel kurumlar vergisi anlaşması onaylandı
İhracat 'Ticaret Merkezleri' ile ivme kazanacak
Napolyon da ilk 'yağcılardan'mış!
Bebekler için bal neden tehlikeli?
İkinci Dünya Savaşı'nın bilinmeyen kıyımları
Konservenizin kapağını doğru kapattığınıza emin misiniz?
ABD'de Müslüman mezarlığı projesi engellenmeye çalışılan dernek, 500 bin dolar tazminat kazandı
ANALİZ: Sıra buğday şokunda mı?
Evde üzüm sirkesi yapabilirsiniz
Melih Altınok: “Yoksa tufaya mı geldin İsmail?”
30 bin 201 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Tesla'nın ABD'deki genel merkezi taşınıyor

Tesla'nın ABD'deki genel merkezi taşınıyor

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketin genel merkezini California'dan Teksas'a taşıyacaklarını açıkladı

2 Saat Önce
2021-10-08 20:37:25
Tesla'nın ABD'deki genel merkezi taşınıyor

ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, şirketin genel merkezini California'dan Teksas'a taşıyacaklarını açıkladı.

Tesla'nın hissedarlarıyla yapılan toplantıda alınan kararı açıklayan Musk, California'daki üretim şartlarının zorluğu nedeniyle, maliyet anlamında çok daha cazip Austin kentine taşınacaklarını duyurdu.

California yönetimi ile bir süredir sorun yaşadığı bilinen Musk, "Körfez Bölgesi'nde büyüme kapasitemizin sınırı var." diyerek eyaletteki yüksek konut fiyatları ile vergi oranlarının üretim ve çalışanların maliyetlerini artırdığını ifade etti.

Tesla, son aylarda Hewlett Packard Enterpirse ve Charles Schwab gibi Teksas'a taşındıklarını duyuran birkaç California şirketi arasında yer alıyor.

Salgın kısıtlamalarını eleştirmişti

Elon Musk, Kovid-19 kısıtlamalarının en sıkı uygulandığı eyaletlerden olan California yönetimini bu konudaki katı tutumu nedeniyle eleştirmiş, Tesla'nın fabrikasındaki üretimi durdurma noktasına getiren Kovid-19 uygulamalarını "faşistçe" bulduğunu dile getirmişti.

Musk, Tesla'nın Cybertruck üretimi yapacak fabrikasını bir yılı aşkın süre önce hem Kovid-19 uygulamalarının daha esnek hem de üretim maliyetinin çok daha düşük olduğu Teksas'a taşımıştı. Musk, Aralık 2020'de SpaceX şirketinin fırlatma rampasının da bulunduğu Teksas'a taşındığını duyurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş