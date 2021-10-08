Kerkük'te trafik kazası; 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.

Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin Raşad nahiyesi yakınlarındaki anayolda bir tır ile Irak federal polis gücüne ait 3 minibüsün çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın karşıdan gelen peş peşe 3 minibüse çapması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği ve 39 polisin yaralandığı ifade edildi. Kazadan sonra olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.