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TIMETURK / DÜNYA / Kerkük'te trafik kazası; 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Kerkük'te trafik kazası; 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Irak'ın Kerkük kentinde bir yük tırının Irak federal polis gücüne ait 3 minibüse çarpması sonucu 2 polisin yaşamını yitirdiği, 39'unun da yaralandığı bildirildi.

2 Saat Önce
2021-10-08 20:26:13
Kerkük'te trafik kazası; 2 polis öldü, 39'u yaralandı

Kerkük Trafik Polis Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinin Raşad nahiyesi yakınlarındaki anayolda bir tır ile Irak federal polis gücüne ait 3 minibüsün çarpıştığı belirtildi.

Açıklamada, tırın şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve tırın karşıdan gelen peş peşe 3 minibüse çapması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiği ve 39 polisin yaralandığı ifade edildi. Kazadan sonra olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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