'Şükran Günü ve Black Friday öncesinde karma veri seti'

'Nisan 2020’de Kovid’in en hasar verici etkileri patladığında oluşan istihdam açığının tamamen kapanmasına halen 5-6 milyon kişi var. Ekonomi daha geniş bir şekilde yeniden açıldıkça işe dönüş hızlandı, ancak halen işverenler pozisyonları homojen bir şekilde doldurabilmiş değil...'

" Şükran Günü nedeniyle komple bir paket ile açıklanması öne alınmış verilere bakılırsa; Normal devlet programlarındaki ilk işsizlik başvuruları, 20 Kasım'da sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış 71K düşüşle 199K'ya geriledi. Medyan tahmin, 260K başvuru olması yönündeydi. Şubat 2020 döneminde Covid-19'un başlamasından önce 216K olan ilk başvuruları, istihdam piyasasının toparlanma trendini güçlendirdiğini işaret ediyor. Nitekim, 1969'dan sonraki en düşük işsizlik başvuruları rakamı yakalanmış oldu, sadece pandemi sonrası en iyi değil, 52 yılın en iyisi olması bakımından kilometre taşı bir durum"

"İşe dönüş hızlandı"

Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, " Sürdürülebilirlik ve maksimum istihdam aşamasında ilerleme görmekle beraber, açıklardan bahsetmek gerekiyor. Nisan 2020'de Covid'in en hasar verici etkileri patladığında oluşan istihdam açığının tamamen kapanmasına halen 5-6 milyon kişi var. Ekonomi daha geniş bir şekilde yeniden açıldıkça işe dönüş hızlandı, ancak halen işverenler pozisyonları homojen bir şekilde doldurabilmiş değil. Çocuk bakımı halen önemli bir engelleyici olmayı sürdürüyor, bu da çocuklu ailelerin ve kadınların işe dönüşünü sınırlayan bir etki." yorumunu yaptığı analizde önemli bilgilere dikkati çekti.

"Küresel önlemleri izlemek gerek"

Erkan şunları kaydetti: "Covid vakalarının yeniden çıkmaya başlaması ve küresel önlemleri yeniden izlemek gerek. Kontaklı işlerde halen çekinceler olabilir. Diğer taraftan, üretimin hızlanması açısından arzın ve nakliyenin normal dinamiklere dönmesi gereklidir. İşsizlikteki durumun geçiciliği, toparlanma dinamikleri nedeniyle daha anlamlandırılabilir bir durum. Artan enflasyon ise, maaşlar enflasyon artışına yetişemezse alım gücünü aşındırması anlamında işe dönüşün getirisini azaltacaktır. İşverenler, bu nedenle daha yüksek ödemek durumundalar. Kasım ayına dair istihdam piyasası durumunu gösterecek olan NFP, Fed'in Aralık toplantısından önce çok önemli olacaktır. Bu göstergelere enflasyonun durumuyla birleşik olarak bakacağız"

Tüketici harcamalarındaki yavaşlama...

Analizde şunlar kaydedildi: GSYH revizyonuna göre (ikinci okuma) ABD ekonomisi beklentilere uygun olarak 3Ç21'de yıllıklandırılmış QoQ %2,1 büyüdü. Bu, Ekim ayında yayınlanan 3Ç21 GSYH büyüme tahmininden %0,1'lik bir yukarı revizyon demek oluyor. 3Ç21'de reel GSYH'deki yavaşlamada tüketici harcamalarındaki yavaşlama belirleyici olmuştur. COVID-19 vakalarının yeniden canlanması, ülkenin bazı bölgelerinde işletmelerin yeniden açılmasında yeni kısıtlamalara ve gecikmelere neden oldu. 3Ç21'de, işletmelere bağışlanabilir krediler, eyalet ve yerel yönetimlere verilen hibeler ve hane halklarına yönelik sosyal yardımlar şeklindeki devlet yardım ödemelerinin tümü azaldı. GSYH'deki artış, özel envanter yatırımı, PCE, eyalet ve yerel yönetim harcamaları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artışları yansıttı ve bunlar konut sabit yatırımı, federal hükümet harcamaları ve ihracattaki düşüşlerle kısmen dengelendi. Veri geçmiş dönemi içerdiğinden karar alımlarda etkili olacak cinsten değil.

Manşetteki daralmanın kaynağı..

Erkan, "Daha güncel yüksek frekanslı veriye bakacak olursak; Dayanıklı tüketim malları siparişleri, satışlardaki %0,2'lik küçük bir artışa yönelik piyasa beklentilerine kıyasla Ekim ayında bir önceki aya göre %0,5 düştü. Bu, Eylül ayında kaydedilen siparişlerdeki %0,4 daralmanın hızlandığını gösteriyor. Ulaştırma hariç, siparişler bir önceki aya göre %0,5'lik bir hızla yükseldi, ancak bu, aylık %0,2'lik büyüme hızı beklentilerinin üzerinde. Dar kapsamlı göstergelerdeki ayrışım, manşetteki daralmanın ulaşım ve savunma kalemlerinden kaynaklandığını gösteriyor, uçak ve yedek parçaları siparişlerindeki çift haneli düşüş durumu açıklıyor. Büyümeyi etkileyen kalemlerin durumu ise olumlu" yorumunu yaptı

Ham madde kaynaklı sıkıntılar

Analizde şu noktalara dikkat çekildi: Sanayideki sıkıntı devam ediyor ve bunun hammadde eksikliğinden dolayı nihai mal tarafına yansımaları özellikle dayanıklı tüketim modunda yansıma buluyor. Özellikle otomotivdeki durum, yarı iletken ve aksam arzındaki eksiklikler kaynaklı olarak yavaşlama etkisine girebilir. Çin kaynaklı tedarik belirleyici bir etken. Enflasyon ve piyasadaki mal eksikliği talebin de yavaşlamasına neden olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.