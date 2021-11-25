10 kişiden 9'u alışveriş yapacak; fiyat savaşına girmeyin!

'Tüketicilerin giderek daha fazla indirim beklentisi içinde olduğu bu dönemde promosyonlar hazırlanırken, promosyonların kârlılığa etkisi iyi hesaplanmalı. Şirketler fiyat savaşlarına girmekten kaçınmalı. Fiyat savaşlarında uzun dönemde maliyetin çok büyük olacağı unutulmamalı.”

Uluslararası alanda Black Friday olarak tanımlanan ülkemizde ise "Şahane Cuma, Efsane Cuma ve Süper Cuma" gibi isimlerle tanımlanan güne dair ayrıntılı bilgi ve veriler gelmeye devam ediyor.

Sözkonusu güne ilginin bu yıl daha da artması bekleniyor. Küresel strateji ve pazarlama danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners'ın yaptığı “Black Friday, Tüketici Alışveriş Davranışları” araştırmasına göre Türkiye'de 10 tüketiciden 9'u Black Friday'de kesinlikle alışveriş yapacağı üzerinde duruyor.

Bütçeler yüzde 35-75 arası artacak

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu da tüketicilerin yüzde 84'ünün alışveriş alışkanlıklarının COVID-19 sebebiyle değiştiğini açıklaması. Tüketiciler yükselen fiyatlar ışığında promosyon arayışını artırmış ve satın alımlarını en uygun fırsatlara odaklamış durumda. Bu doğrultuda da yılın en büyük indirim günü için geçen yıla göre bütçelerini de yüzde 35 ila 75 oranında artırmayı planlıyor.

Bu yıl 26 Kasım'da gerçekleşecek yılın en büyük indirim günü Black Friday için geri sayım başladı. Türkiye'de “Efsane Cuma”, “Şahane Cuma”, “Beklenen Cuma” gibi isimlerle düzenlenen “Black Friday”, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü'nü takip eden cuma gününün gayri resmi ismi.

Tüketicilerin yüzde 80'i alışverişe hazır

Araştırmaya göre Türkiye'de Black Friday'in bilinirliği yüzde 100'e ulaştı. Black Friday konusunda farkındalığı yüksek olan Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 88'i indirim döneminde kesinlikle alışveriş yapacağını söylüyor. Geçtiğimiz yıl araştırmaya katılanların yüzde 69'u alışveriş yapacağını belirtmişti. Araştırma sadece Black Friday değil, Black Friday'in hemen sonrasında gelen pazartesi günü gerçekleştirilen indirim günü olan Siber Pazartesi'ye ilginin de giderek arttığını ortaya koyuyor. 2020 yılında katılımcıların yüzde 34'ü Siber Pazartesi hakkında bilgisi olduğunu belirtirken 2021 yılında bu oran yüzde 49'a ulaşmış durumda.

Elektronik eşyalar revaçta

Alışveriş ile ilgili bütçe de bu yıl önemli bir artış yaşamış görünüyor. Araştırma, 2020 yılına kıyasla, kategori bazında ayrışacak şekilde, yüzde 35 ila 75 arasında arttığını ortaya koyuyor. Türkiye'de tüketicilerin promosyonlara olan ilgisi yükselen bir trend olarak devam ediyor ve tüketiciler bütçelerini en doğru fırsatlara kaydırıp harcamaları karşısında en yüksek değeri elde etmeyi hedefliyor. Kategori kırılımına baktığımızda elektronik eşyalar için yüzde 75, güzellik bakım ürünlerinde yüzde 70, çocuk ürünleri ve oyuncaklarında yüzde 58, moda ürünlerinde yüzde 53 ve moda ve yaşam tarzı aksesuarlarında yüzde 50'lik bütçe artışları söz konusu.

Tüketici davranışındaki kritik değişim

Araştırmanın bir başka çarpıcı sonucu da tüketicilerin yüzde 84'ünün alışveriş alışkanlıklarının Kovid-19 sebebiyle değiştiğini açıklaması. Bu kapsamda tüketiciler artık daha çok online alışveriş yaptıklarını ve alışverişlerinin ev içi tüketime yöneldiğini açıklıyor.

Simon-Kucher & Partners İstanbul Ofisi Direktörü Okan Çetintürk, “Şirketlerin bu dönemde tüketicilerine çok daha yakın olması, kanal, marka tercihleri ile birlikte satın alım sırasında önem verdiği kriterleri dikkatle ele alması ve ödeme istekliliklerini sık aralıklarla ölçümlemesi hiç olmadığı kadar önemli” yorumunu yaptı.

Promosyon yönetimine dikkat

Simon-Kucher & Partners İstanbul Ofisi Kıdemli Danışmanı Pırıl Öncel de markaların Black Friday gibi büyük indirim dönemlerinde alması gereken diğer aksiyonları şöyle anlatıyor: “Çok kanallı mükemmel bir müşteri deneyimine odaklanarak birçok marka müşteri başına gelirini artırabilir. Kanallar arası promosyon yoğunluğunu yönetmek önemli. Yukarı yönlü ve çapraz satışlarla gelir çeşitlendirilebilir. Tüketicilerin ödeme istekliliği değerlendirilerek, ödeme istekliliğine uygun yeni ürün kategorileri yaratılabilir. Promosyonlar akıllıca hayata geçirilmeli. Özellikle tüketicilerin giderek daha fazla indirim beklentisi içinde olduğu bu dönemde promosyonları hazırlarken, promosyonların kârlılığa etkisi iyi hesaplanmalı. Şirketler fiyat savaşlarına girmekten kaçınmalı. Fiyat savaşlarında uzun dönemde maliyetin çok bü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.