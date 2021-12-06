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Morgan Stanley, 'en büyük tehdit Fed' dedi!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Morgan Stanley, hisse senedi piyasaları için Omikron varyantından daha büyük tehdit unsurunun Fed olduğunu ileri sürdü

27 Dakika Önce
2021-12-06 19:46:34
Morgan Stanley, 'en büyük tehdit Fed' dedi!

Morgan Stanley stratejistlerine göre piyasaların yeni koronavirüs varyantından daha fazla endişelenmesi gereken bir şey var. Micheal Wilson öncülüğündeki stratejistler Fed Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımı azaltımının hızlanabileceği sinyali vermesinin ardından hisse senetleri için en büyük risk faktörünün Omikron varyantı değil, Fed'in aksiyonları olduğunu bildirdi.

Stratejistler müşterilere yazdığı bir notta “varlık alımının azaltılması piyasada sıkılaşma demek. Bu da toparlanmanın bu aşamasında düşük değerlemeler anlamına gelir” ifadelerine yer verdi.

Benzer biçimde JP Morgan stratejistleri de hisse senedi piyasaları için Merkez Bankalarının şahinleşmesinin Kovid-19'dan daha büyük bir risk faktörü olduğu görüşünde. Buna rağmen kurum bugünkü bir notunda ABD Borsalarında rallinin gelecek yıl da süreceği tahminini paylaştı. Morgan Stanley ise S&P 500 endeksinin ve değerlemelerin düşeceğini öngördü.

Genelde boğa tutumundaki UBS Global Wealth Management stratejistleri ise bugünkü bir notta, omikron ve Fed risklerinin değerlendirildiği bir ortamda volatilitede artış beklediklerini söyledi. Stratejistler yatırımcılara riskli varlıklardan hızlı çıkış yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtirken parasal sıkılaşmasın baz senaryoları için düşüş tehdidi oluşturabileceğini bildirdi.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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