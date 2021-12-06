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Reisi: DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, terör örgütü DEAŞ'ın ABD tarafından kurulduğunu ileri sürdü.

24 Dakika Önce
2021-12-06 19:48:39
Reisi: DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi, Tahran'ı ziyaret eden Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya geldi.

Reisi, görüşmede ABD'nin bölgedeki varlığını eleştirerek, "DEAŞ ABD tarafından kurulmuştur. Bölgenin neresinde ABD ve DEAŞ bulunursa oradaki halk güvenlik ve istikrar noktasında büyük zararlarla karşı karşıya kalıyor." ifadelerini kullandı.

Görüşmede Mikdad da Reisi'yi Şam'a davet etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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