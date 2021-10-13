IMF'den yüksek enflasyon açıklaması

Uluslararası Para Fonu Başkanı Georgieva, gelişmiş ekonomilerde gelecek yılın ortasına kadar enflasyonun gerilemesini beklediklerini ifade etti.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlenen basın toplantısında, 2022'nin ortasına kadar çoğu ülkede fiyat baskılarının hafiflemesinin öngörüldüğünü söyledi.

Merkez bankalarının enflasyonist baskıların oluşturduğu tehdidi ele alabileceğini belirten Georgieva, "Yükselen enflasyon beklentilerinin somut hale gelmesi durumunda hızlı hareket etmeye hazır olmalıdırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Georgieva, halihazırda gelişmekte olan ülkelerdeki fiyat baskılarının endişe verici olduğunu, yüksek gıda ve enerji fiyatlarının yoksul ülkeleri vurduğunu aktardı. Bazı ülkelerin faiz oranlarını artırmak zorunda kaldığına işaret eden Georgieva, parasal planların şeffaflığı ve net bir şekilde iletilmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Georgieva, enflasyonu dikkatle izlediklerini kaydederek, "Beklentimiz, gelişmiş ekonomilerde gelecek yılın ortalarına kadar enflasyonun gerilemesi yönünde." dedi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasındaki ayrışmanın küresel tedarik zincirinin aksama olasılığını artırdığına dikkati çeken Georgieva, aşılama ve toparlanmanın hızlanması halinde enflasyonist baskıların geçici olmasını beklediğini dile getirdi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.