Milli uçaklar, 'Demir Kuş' ile test edilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yerli ve milli ürünlerin daha hızlı üretilmesi için yeni altyapı tesisi kuruyor.

'Demir Kuş' olarak adlandırılan uçuş kontrol sistemi entegre test tesisi, 2022'nin Şubat ayında faaliyete geçecek ve tesis Türkiye'de havacılık alanında ilk olacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, projelerin geliştirilmesini kolaylaştıracak altyapı çalışmalarını sürdüren TUSAŞ, kurulumunu başlattığı 'Demir Kuş' tesisi ile özellikle 'Hürjet' ve 'Hürjet'in farklı konfigürasyonlarının kritik sistemlerinin birbirleri ile entegre olarak test edilmesi ve doğrulanması için güçlü altyapı sağlayacak. Kazanılacak kabiliyetler, Türkiye'nin beka projesi olarak adlandırılan Milli Muharip Uçak için de kullanılacak. TUSAŞ mühendislerince tasarlanan ve kurgulanan test tesisi ile uçak üzerinde kullanılacak bütün uçuş kritik ekipman test edilecek.

Test faaliyetlerinin sürdürüleceği sistemler arasında Uçuş Kontrol Sistemi, Hidrolik Sistem, İniş Takımı Sistemi, Elektrik Sistemi (Simülasyon ve gerçek), Basitleştirilmiş Kokpit ve Aviyonik Sistemler yer alacak. Yaklaşık 50'ye yakın kişinin çalışacağı tesisin 30 yılı aşkın süre ile faaliyet göstermesi hedefleniyor.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, kurulacak tesisle ilgili, "Ülkemiz için ilkleri yapmaya devam ediyoruz. Bu yapı Türkiye'de bir ilk ve dünyada sayılı firmaların kabiliyetleri arasında yer alıyor. Karşı yükleme sistemleri ile uçağın tüm kontrol yüzeylerine, çevresel şartlardan dolayı meydana gelecek olan ve manevralar esnasında maruz kalınabilecek yükleri uygulayarak, uçuş kontrol sistemi çıktılarının gözlemlenmesine olanak sağlanacak. Gerçek zamanlı kayıt, yeniden oynatma ve anlık analiz özellikleri ile toplanan veriler 'Sanal İkiz' konseptinin çalışması için de öncül veri merkezi olarak tasarlandı" dedi. DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.