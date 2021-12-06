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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Avrupa'da gaz stoku hızla tükeniyor

Avrupa'da gaz stoku hızla tükeniyor

Avrupa'daki yer altı depolama tesislerinde bulunan gazın yüzde 23'ü tükendi

1 Saat Önce
2021-12-06 17:11:02
Avrupa'da gaz stoku hızla tükeniyor

Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'da bulunan yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ünün kullanıldığını bildirdi.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın kuzeybatı bölgelerindeki aşırı soğuklar nedeniyle ülkedeki doğal gaz sistemiyle ilgili bir toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

St. Petersburg şehrinde 6 Aralık'ta 1893'ten bu yana kaydedilen en düşük sıcaklığın görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Gas Infrastructure Europe verilerine göre, Avrupa'daki yer altı depolama tesislerindeki doğal gazın yüzde 23,4'ü şimdiden kullanıldı." ifadesine yer verildi.

Gazprom'dan 15 Kasım'da yapılan açıklamada, 3 Kasım'da Avrupa'daki depolama tesislerinden çekilen doğal gaz hacminde 345 milyon metreküple rekor kırıldığı duyurulmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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