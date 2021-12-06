DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Merkel’den sonraki Alman kabinesi belli oldu
İtalya’da yeni önlemler geliyor: Süper Yeşil geçiş
El Cezire: Sedat Peker gözaltında, iade edilebilir
İsrail hapishanesinden kaçan Filistinlilere mahkemede saldırı!
İngiltere'de en popüler erkek bebek ismi Muhammed
Blendera asla bunları koymayın!
Memur maaşı için zam güncellemesi!
Hangi yiyecek nasıl yenir? Sofra adabını biliyor musunuz?
Avrupa'da gaz stoku hızla tükeniyor
2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak?
Süt kaynattığınız tencereye tereyağı sürerseniz...
2022 memur maaşı ne kadar oldu? Memurlara yüzde kaç zam yapılacak? Öğretmen-Polis 2022 kümülatif zam ne kadar?
Rusya'nın işgal planında ilk adres!
Memur (Öğretmen-Polis) maaşına yüzde kaç zam yapıldı? Memur kümülatif zam oranı kaç oldu?
Ev yapımı diş macunu nasıl hazırlanır?

TIMETURK / EKONOMİ / 2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak?

2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak?

2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak? 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu ve bu konu netlik kazandı. 2022 öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.' denildi. İşte öğretmen zamlı maaşlarına ilişkin detaylar...

1 Saat Önce
2021-12-06 17:07:09
2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak?

2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak? 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu ve bu konu netlik kazandı. 2022 öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı." denildi. İşte öğretmen zamlı maaşlarına ilişkin detaylar...

Milyonlarca memur (Öğretmen-Polis-Hemşire) 2022 yılında yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyordu. Memurları ilgilendiren gelişmede yni bir detay belli oldu. Milyonlarca memur 2022 memuz zammı ne kadar olacak diye araştırıyordu. Öğretmenler de kendi maaşlarına 2022'de ne kadar zam yapıalcağını araştırıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zam konusuna dair ddetaylar açıklandı.

2022 Öğretmen ek zam ne kadar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez."

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL
2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL
2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL
2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL
2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş