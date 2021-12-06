2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak? 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu ve bu konu netlik kazandı. 2022 öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada 'Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.' denildi. İşte öğretmen zamlı maaşlarına ilişkin detaylar...

2022 Öğretmen ek zam ne kadar? Öğretmenlere 2022'de ne kadar ek zam yapılacak? 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisini ilgilendiren çok önemli bir gelişme yaşandı. Milyonlarca memur 2022 yılında ne kadar maaş alacaklarını merak ediyordu ve bu konu netlik kazandı. 2022 öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı." denildi. İşte öğretmen zamlı maaşlarına ilişkin detaylar...

Milyonlarca memur (Öğretmen-Polis-Hemşire) 2022 yılında yüzde kaç zam alacaklarını merak ediyordu. Memurları ilgilendiren gelişmede yni bir detay belli oldu. Milyonlarca memur 2022 memuz zammı ne kadar olacak diye araştırıyordu. Öğretmenler de kendi maaşlarına 2022'de ne kadar zam yapıalcağını araştırıyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada zam konusuna dair ddetaylar açıklandı.

2022 Öğretmen ek zam ne kadar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez."

2022 yılı bekar 9/1 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 205 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 5 bin 553 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 5 bin 941 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 6 bin 417 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 6 bin 802 TL

2022 yılı bekar 1/4 öğretmen maşı ne kadar olacak?

2021 Temmuz maaşı: 5 bin 872 TL

2022 Ocak Haziran maaşı (%5 zam ile) 6 bin 253 TL

2022 Temmuz Aralık maaşı (%7 zam ile) 6 bin 691 TL

2023 Ocak Haziran maaşı (%8 zam ile) 7 bin 226 TL

2023 Temmuz Aralık maaşı (%6 zam ile) 7 bin 760 TL

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