3 şirket gelecek yıl aşı pazarına hakim olacak

Koronavirüse (Covid-19) karşı aşı geliştiren şirketler BioNTech/Pfizer ve Moderna’nın, yeni tahminlere göre 2021'deki satışlarını neredeyse ikiye katlayacakları ve 93,2 milyar dolarlık devasa bir gelir ederek önümüzdeki yıl Covid-19 aşı pazarına hakim olacakları belirtildi

Financial Times'a açıklanan Airfinity verilerine göre gelecek yıl BioNTech/Pfizer, 54,5 milyar dolar; Moderna ise 38,7 milyar dolar değerinde Covid-19 aşısı satacak. Böylelikle iki şirket, bu yılki satışlarını neredeyse iki katına çıkarmış olacak.

İki haberci RNA (mRNA) aşısı üreticisi 2022'de Çin dışındaki Covid-19 aşı pazarının dörtte üçüne hakim olacak. Rakipler AstraZeneca, Johnson Johnson, Rus Sputnik V ve Novavax ise gelecek yıl iki katına çıkarak 124 milyar dolara ulaşması beklenen pazarın geri kalanını oluşturuyor.

Airfinity CEO'su Rasmus Bech Hansen, "Bu rakamlar emsalsiz. Ülkeler sürekli koruma arayışındayken, 2022'de yüksek satış seviyelerinin devam etmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Diğer uzmanlar da özellikle Pfizer/BioNTech'in Covid-19 aşı yarışına hakim olduğu ve muhtemelen önümüzdeki aylarda konumunu pekiştireceği konusunda hemfikir olduklarını açıkladı.

GÜÇLENDİRİCİ DOZLARIN GELECEK YIL HAZIR OLMASI İSTENİYOR

Yatırım bankası SVB Leering'te veri analisti olan Geoffrey Porges, "Düzenleyici kurumlar küresel olarak, güçlendirici dozların onaylanması ve mevcut olması için harekete geçti. Ergenlerin ve çocukların aşılanması için de birçok ülkede çalışmalar devam ediyor" dedi.

Bununla birlikte Porges, BioNTech/Pfizer'in bu yıl aşı satışlarında 39,5 milyar dolar kazanacağını öngördüğünü sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, Airfinity'nin tahminleri, BioNTech/Pfizer'in 2021'de 31,3 milyar dolar ve Moderna 17,6 milyar dolarlık satışlar sağladığını gösteriyor.

Öte yandan Airfinity, şirketlerin fiyatlandırmasındaki değişikliklerin tahminlerde tutarsızlıklara yol açabileceğini söyledi.

MRANA AŞILARININ RAKİPLERİ AZALIYOR

Ayrıca, mRNA aşılarına karşı potansiyel rakiplerin sayısı da giderek azalıyor. Geçen hafta Alman biyoteknoloji grubu CureVac, aşı yapmaktan vazgeçtiğini açıklayan son şirket olurken, Novavax, ABD veya Avrupa'da henüz aşı iznine sahip değil.

Konuya ilişkin açıklama yapan Johns Hopkins Üniversitesi tıp fakültesinde epidemiyoloji doçenti David Dowdy, "mRNA aşıları, aşı yarışını kazandı, çünkü en etkilisinin onlar olduğu görülüyor. Bu aşıların ciddi hastalıklara karşı hala oldukça etkili olduğu düşünülürse uzun bir süre daha diğer aşıların rekabet etmesi zor olacak” dedi.

2022'DE SİPARİŞ EDİLEN AŞILARIN ÇOK AZI FAKİR ÜLKELERE GİDECEK

Diğer taraftan Airfinity, Covid-19 aşı pazarının gelecek yıl yüksek ve orta gelirli ülkelerdeki hükümetler tarafından ek dozlar satın alan ve yeni varyantlara karşı korunmak için stoklayan hükümetler tarafından destekleneceğini tahmin ediyor. 2022'den itibaren sadece 198 milyonu düşük gelirli ülkelere gitmek üzere 10 milyardan fazla takviye dozu sipariş edilecek.

Pfizer ve Moderna'nın bu yıl orta ve düşük gelirli ülkelere mRNA dozları sağlama konusundaki yetersiz çabalarına yapılan eleştirilerin ardından, her iki şirket de gelişmekte olan dünyaya aşı tedariklerini artıracak.

Airfinity verileri, Pfizer'in gelirinin yüzde 64'ünü yüksek gelirli şirketlerden elde etmesinin beklendiğini gösterirken, Moderna'nın satışların dörtte üçünden biraz fazlasını zengin ülkelerden elde etmesi bekleniyor.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.