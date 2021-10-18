DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Piyasalarda tedirginlik sürüyor
Yusuf Kaplan: “Nerede görülmüş böyle bir “millî” eğitim sistemi?”
Telefonlarda satışlar düştü, kiralama başladı
İtalya'da sol ittifak kazandı
Anadolu Isuzu zarardan kâra geçti
Bakanlıktan taksicilere '12 kural' hatırlatması
850 bin kişilik camiden 4 kişilik camiye
MHP'den bedelli askerlikte düzenleme talebi
Afganistan uleması, DEAŞ'ın Şiilere yönelik saldırılarından endişeli
3 şirket gelecek yıl aşı pazarına hakim olacak
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun
İngiliz siyasetçileri ölüm tehdidi korkusu sardı
Resmi tatilde EFT ve Havale aynı gün hesaba geçer mi? Hafta sonu EFT yapılır mı?
Hindistan: Bangladeş'i işgal etmeliyiz
Austin, Rusya'nın Gürcistan topraklarını işgalini kınadı

TIMETURK / SPOR / Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun

Süper Lig ekibi Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Marius Sumudica, takımın beklentilerini çok çabuk kavrağını ve Adana Demirspor deplasmanında sergilenen oyundan memnun olduğunu bildirdi.

2 Saat Önce
2021-10-18 19:29:39
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sumudica oyundan memnun

Sumudica, kulüp televizyona yaptığı açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesi takıma agresiflik kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Takımın talimatlarına iyi bir geri dönüş sağladığını belirten Sumudica, "Takım, beklentilerimi çok çabuk kavradı. Anlattıklarımı bu kadar hızlı kavrayan bir oyuncu grubuyla ilk defa çalışıyorum, çok hızlılar. Tecrübeli ve 35 yaşını geçen oyuncular var, onlar da genç oyuncular gibi davranıyor, sanki okulda öğrenmek isteyen öğrenci gibiler. Oyuncularımla aramda çok güzel bir ilişki var." ifadelerini kullandı.

Takımının sergilediği oyunundan memnun olduğunu ve üzerine koyarak ilerleyeceklerini aktaran Rumen teknik adam, taraftara şöyle seslendi:

"Taraftarların maça gelerek bizi desteklemelerini istiyorum. Çünkü taraftarsız bir takımın kimliği yoktur. Adana'da gördüğüm hoşuma gitti, yaklaşık 15 bin taraftar vardı, takımlarını desteklediler. Hatta maçı kaybettikten sonra da desteklemeye devam ettiler. Hiç kimse takımına kötü bir şey söylemiyordu. Tabii taraftarlarımızın maçtan sonra bize kızgın olmasını istemiyorum. Söz veriyorum, takımım performansını sahaya yüzde 100'ünü yansıtacak. Maçımıza gelen herkes evine mutlu dönsün istiyorum."

Sumudica, Adana Demirspor galibiyetiyle ilgili de "Şu ana kadar bir şey yapmış değiliz, sadece 3 puan aldık. Eğer Altay maçını kazanmazsak, bu 3 puanın hiçbir anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş