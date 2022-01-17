Zonguldak, Bolu, Düzce'de yarın okullar tatil mi? Zonguldak, Bolu, Düzce 18 Ocak'ta okullar tatil edilir mi? Soğuk hava dalgası ülkemizin tüm illerinde kendini hissettirmeye başladı. Kar yağışlarını da beraberinde getiren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zonguldak, Düzce, ve Bolu üçgeninde de kar yağışı 18 Ocak günü etkisini artıracak. Sabah okula gidecek olan öğrenciler de 18 Ocak günü okulların tatil olmasını bekliyor.

Zonguldak, Bolu, Düzce'de yarın okullar tatil mi? Zonguldak, Bolu, Düzce 18 Ocak'ta okullar tatil edilir mi? Soğuk hava dalgası ülkemizin tüm illerinde kendini hissettirmeye başladı. Kar yağışlarını da beraberinde getiren soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zonguldak, Düzce, ve Bolu üçgeninde de kar yağışı 18 Ocak günü etkisini artıracak. Sabah okula gidecek olan öğrenciler de 18 Ocak günü okulların tatil olmasını bekliyor.

Kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Ülkenin her köşesinden yoğun kar yağışları haberi gelmeye başladı. Batı Karadeniz bölgesinde yer alan Zongultan'ta da kar yağışları etkisini artırarak devam ediyor. Bolu ve Düzce'de ise yoğun kar yağışı sürüyor.

Zonguldak, Bolu, Düzce'de yarın okullar tatil mi?

Kar tatillerine ilişkin henüz resmi açıklamalar gelmedi. 18 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ilerleyen saatlerde netlik kazanacak. Kar tatili kararları Valilik tarafından alınıyor. Valiliklerin sosyal medya hesapları ve duyuruları yakından takip edilerek okul tatillerine dair gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

Bolu'da 17 Ocak'ta okullar tatil edilmişti

Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan ve 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle resmi ve özel okullar 1 gün tatil edildi. Bolu Valiliği'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda şöyle denildi: “Alınan meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışı ve buzlanmanın devam edeceği değerlendirildiğinden 17 Ocak 2022 Pazartesi günü ilimiz genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve Halk Eğitim Merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca aynı gün engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir.”

17 Ocak'ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler hangileri?

Yurdun dört bir yerinde etkili olan kar yağışı sebebi ile bazı şehirlerde, ilçelerde ve okullarda bugün okullar tatil ilan edilmiş; eğitime ara verilmişti. İşte, 17 Ocak Kar tatili olan şehirler ve ilçeler:

Trabzon

Bolu

Kastamonu (Merkezü, Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi, Azdavay, Küre, Cide, Daday)

Rize

Hakkari

Artvin

Giresun (Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce ve Yağlıdere, Bulancak, Espiye, Keşap, Piraziz ile Tirebolu)

Sinop

Karabük

Gümüşhane (Kürtün ve Torul)

Samsun (Asarcık)

Ordu (Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey, Altınordu, Fatsa, Perşembe ve Ünye)

Şırnak

Van

Tokat