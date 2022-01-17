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Gaziantep'te yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te kar tatili var mı?

Gaziantep'te yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te kar tatili var mı? Kış ayları kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Öyle ki Akdeniz iklimine sahip Gaziantep'te bile kar yağışı etkisini gösteriyor. Yoğun kar yağışının beklendiği kentte okulların tatil edilip edilmeyeceği ise öğrenciler tarafından dört gözle bekleniyor.

1 Saat Önce
2022-01-17 17:20:08
Gaziantep'te yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te kar tatili var mı?

Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde soğuk hava dalgası yurdun her kesiminde kendini gösteriyor. Kar yağışlarını da beraberinde getiren soğuklar yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Gaziantep'te de 18 Ocak salı günü kar yağışı bekleniyor. Peki Gaziantep'te yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Gaziantep'te kar tatili var mı?

Ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine pek çok ilinde yoğun kar yağışları görülmeye başlandı. Kar yağışları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'ta Ordu, Samsun, Sinop, Rize, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Bolu, Trabzon, Hakkari'de eğitim öğretime ara verildi.

Gaziantep'te yarın (18 Ocak) okullar tatil mi?

Gaziantep'te 18 Ocak Salı günü kar yağışı bekleniyor. Akdeniz iklim özelliklerine sahip Gaziantep'te kar yağışı yaşamı da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gaziantep'te 18 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Gaziantep'te kar tatili var mı?

Gaziantep'te okulların tatil edilmesine Gaziantep Valiliği karar veriyor. Valiliğin duyuruları yakından takip edilerek okul tatili ile ilgili gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca ilçe bazlı okul tatilleri kararı da alınabilir.

17 Ocak'ta okullar tatil edilmişti

17 Ocak'ta pek çok ilde ve ilçede yoğun kar yağışları nedeniyle eğitime ara verilmişti. 18 Ocak Salı günü için ise henüz tatil haberi gelmedi.

Gaziantep 18 Ocak hava durumu

Gaziantep'te 18 Ocak günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Gaziantep'te hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. 

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Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı?
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