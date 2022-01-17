Sivas'ta kar yağışları devam ediyor. Kış aylarının yüzünü gösterdiği şu günlerde bazı illerden de okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı. Sivas'ta öğrenimine devam eden öğrenciler de Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Sivas'ta okullar tatil edilir mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. İşte 18 Ocak kar tatili haberleri ili ilgili gelişmeler...

Sivas'ta kar yağışları devam ediyor. Kış aylarının yüzünü gösterdiği şu günlerde bazı illerden de okulların tatil edildiği haberleri gelmeye başladı. Sivas'ta öğrenimine devam eden öğrenciler de Sivas'ta yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Sivas'ta okullar tatil edilir mi? sorusunu sıkça sormaya başladı. İşte 18 Ocak kar tatili haberleri ili ilgili gelişmeler...

Ocak ayının ortasını geçtik ve kış soğuk yüzünü iyice hissettirmeye başladı. Soğuk havası ile bilinen Sivas'ta da kar yağışları etkisini artırıyor. Kar yağışları nedeniyle kentte en çok zorlananlar arasında hiç kuşkusuz öğrenciler geliyor. Öğrenciler 18 Ocak Salı günü Sivas'ta okulların tatil edlip edilmeyeceğini merak ediyor.

Sivas'ta yarın (18 Ocak) okullar tatil mi?

Sivas'ta 18 Ocak Salı günü okulların tatil edildiğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Kar tatili kararlarını Valilikler açıklıyor. Sivas Valiliği'nin güncel duyuruları yakından takip edilerek kar tatili gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz.

Pek çok ilde okullar tatil edildi

Ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine pek çok ilinde yoğun kar yağışları görülmeye başlandı. Kar yağışları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'ta Ordu, Samsun, Sinop, Rize, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Bolu, Trabzon, Hakkari'de eğitim öğretime ara verildi.

Sivas 18 Ocak hava durumu

Sivas'ta 18 Ocak Salı günü yoğun kar yağışı bekleniyor. Sivas karasal iklim özelliklerini barındıran bir ilimizdir. Sivas'ta kar yağışının devam etmesi bekleniyor.