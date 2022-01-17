Malatya'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Salı günü Malatya'da okullar tatil edilir mi? Malatya'da kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Kar yağışı Malatya'da etkisini artırarak devam edecek. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Malatya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşecek ve kar yağışı kent genelinde etkisini gösterecek. Malatya'da okula giden öğrenciler de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki 18 Ocak Salı günü Malatya'da okullar kapalı mı? Malatya'da kar tatili var mı?

Malatya'da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Salı günü Malatya'da okullar tatil edilir mi? Malatya'da kış soğuk yüzünü göstermeye başladı. Kar yağışı Malatya'da etkisini artırarak devam edecek. Meteoroloji'den alınan tahminlere göre Malatya'da hava sıcaklığı sıfırın altında 7 dereceye kadar düşecek ve kar yağışı kent genelinde etkisini gösterecek. Malatya'da okula giden öğrenciler de okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor. Peki 18 Ocak Salı günü Malatya'da okullar kapalı mı? Malatya'da kar tatili var mı?

Ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine pek çok ilinde yoğun kar yağışları görülmeye başlandı. Kar yağışları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'ta Ordu, Samsun, Sinop, Rize, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Bolu, Trabzon, Hakkari'de eğitim öğretime ara verildi.

Malatya'da yarın okullar tatil mi?

Malatya için yapılan meteorolojik tahminlere göre 18 Ocak Salı günü Malatya'da yoğun kar yağışı bekleniyor. Malatya'da okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Aksi yönde bir duyuru gelene kadar Malatya'da 18 Ocak günü okullar açık olacak.

18 Ocak Salı günü Malatya'da okullar tatil edilir mi?

Malatya'da okulların tatil edilmesine Malatya Valiliği karar veriyor. Valiliğin duyuruları yakından takip edilerek okul tatili ile ilgili gelişmeleri öğrenebilirsiniz. Ayrıca ilçe bazlı olarak da okullar tatil edilebilir. İlçe okul tatilllerinde ise kararı kaymakamlıklar veriyor.

17 Ocak'ta okullar tatil edilmişti

17 Ocak'ta pek çok ilde ve ilçede yoğun kar yağışları nedeniyle eğitime ara verilmişti. 18 Ocak Salı günü için ise henüz tatil haberi gelmedi.

Malatya 18 Ocak hava durumu

Malatya'da 18 Ocak günü kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Malatya'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

18 Ocak Türkiye geneli hava durumu

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