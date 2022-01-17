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TIMETURK / GENEL / Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı?

Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı?

Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı? Kış yurdun her köşesinde kendisini hissettirmeye başladı. Ülkenin batısından doğusuna kadar her ilden kar yağışı haberleri gelemeye başladı. Yoğun kar yağışları ile bazı illerde de okullarda eğitime ara verildi. 18 Ocak salı günü Trabzon'da da kar yağışının devam etmesi beklenirken öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

1 Saat Önce
2022-01-17 15:36:11
Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı?

Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi? Trabzon 18 Ocak Salı günü okul var mı? Trabzon'da bugün kar tatili uzadı mı? Kış yurdun her köşesinde kendisini hissettirmeye başladı. Ülkenin batısından doğusuna kadar her ilden kar yağışı haberleri gelemeye başladı. Yoğun kar yağışları ile bazı illerde de okullarda eğitime ara verildi. 18 Ocak salı günü Trabzon'da da kar yağışının devam etmesi beklenirken öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Soğuk hava yurdun her kesiminde kendisini göstermeye başladı. Soğuk hava dalgası ile birlikte kar yğışları da şiddetini artırdı. Ülkenin doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine pek çok ilinde yoğun kar yağışları görülmeye başlandı. Kar yağışları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'ta Ordu, Samsun, Sinop, Rize, Trabzon, Artvin, Kastamonu, Bolu, Trabzon, Hakkari'de eğitim öğretime ara verildi.

Trabzon'da yarın (18 Ocak) okullar tatil mi?

Trabzon'da 18 Ocak'ta okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Trabzon'da okulların tatil edilmesine Trabzon Valiliği karar veriyor. Valiliğin duyuruları yakından takip edilerek okul tatili ile ilgili gelişmeleri öğrenebilirsinziz.

17 Ocak'ta okullar tatil edilmişti

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar bir gün tatil edildi. Trabzon Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İlimiz genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 17 Ocak 2022 Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda bir gün süreyle eğitime ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Trabzon 18 Ocak hava durumu

Trabzon'da 18 Ocak günü kar yağışının deam etmesi bekleniyor. Özellikle yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının daha da düşmesi bekleniyor. .

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