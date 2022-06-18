Cübbeli Ahmet'ten çok konuşulacak açıklama: Çarşaflı imansız, bikinili Müslüman var

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü son yaptığı sohbetlerinin birinde,“Meyhanede kerhanede Müslüman var. Camide kafir var. Çarşaflı imansız var bikinili Müslüman var. Siz anlamıyorsunuz ki ben ne konuşuyorum. İman beyinde başlar beyinde biter.” ifadelereni kullandı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, ateist hafızlarla görüştüğünü belirterek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Bunların ailesi çarşaflı imanlı insanlar” diyen Cübbeli Ahmet, gençlerin dine döndüklerini de belirterek “Sizi beni geçtiler merak etmeyin” diye espri de yaptı.

Ayrıca ateist bir kızın kendisine “Ben çarşaflıydım peçeliydim ama imansızdım” dediğini söyledi. Bu yüzden kendisini dinlemeye gelenlere “görünüşüne önem vermeyin” diyen Cübbeli Ahmet şunları söyledi:

“Meyhanede kerhanede Müslüman var. Camide kafir var. Çarşaflı imansız var bikinili Müslüman var. Siz anlamıyorsunuz ki ben ne konuşuyorum. İman beyinde başlar beyinde biter.”

Ahmet Mahmut Ünlü yine youtube hesabından yayınladığı bir videoda, imam hatip liselerindeki deizm ve ateizm oranlarına dikkat çekerek gençlerin ailelerine tepki göstermişti. Ünlü, ”Solcudur, komünisttir, kemalisttir bu aileler sanıyorduk, yüzde 70 namazlı, abdestliymiş” ifadelerini kullanmıştı.