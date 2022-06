YKS sınavına kendi özel arabası ile gidecek olan adaylar sınava araba anahtarı ile girip giremeyeceklerini araştırıyor. YKS sınavına araba anahtarı ile girilir mi? YKS'ye ev ve otomobil anahtarı ile girilir mi? YKS sınavında araba anahtarı yasak mı serbest mi? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada ev anahtarı ile sınava girileceğini açıklamıştı. Peki araba anahtarı ile ÖSYM sınavlarına giriş serbest mi?

YKS sınavına kendi özel arabası ile gidecek olan adaylar sınava araba anahtarı ile girip giremeyeceklerini araştırıyor. YKS sınavına araba anahtarı ile girilir mi? YKS'ye ev ve otomobil anahtarı ile girilir mi? YKS sınavında araba anahtarı yasak mı serbest mi? soruları şu sıralar binlerce kişi tarafından soruluyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada ev anahtarı ile sınava girileceğini açıklamıştı. Peki araba anahtarı ile ÖSYM sınavlarına giriş serbest mi?

YKS sınavı 18 Haziran ve 19 Haziran tarihleri arasında tüm Türkiye genelinde yapılacak. YKS sınavına bu sene 3 milyondan fazla kişinin katılması bekleniyor. YKS sınavına giderken adaylar yanlarında bulundurulmaması gereken eşyaları araştırmaya başladı. Sınava özel otomobili ile gelen adaylar YKS'ye araç anahtarı ile girebilir miyiz? sorusuna yanıt aarıyor.

YKS sınavına araba anahtarı ile girilir mi?

ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda vatandaşları oldukça zorluyan konuların başında ev ve araba anahtarlarını kime teslim edecekleriydi. Sınava daha önce alınmayan anahtarlar vatandaşların zorluk yaşaması üzerine yeni bir karar alınarak yasaklı malzemeler listesinden çıkartıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün daha önce yaptığı açıklamada “Bu yasaklarla özellikle ev anahtarı ve ulaşım kartı gibi belgeleri kimseye bırakamayacaklarından adayları sınav sonuna kadar bekleyecek birisi olmak zorundaydı. Toplu ulaşımı kullanarak da sınav binalarına ulaşma ve dönüş noktasında sorun yaşanmaması amacıyla ve olabilecek sıkıntıları en aza indirmek için böyle bir çalışma yaptık” demişti. YKS sınavonda araba anahtarın serbest olduğuna dair bir açıklama yapılmadı.

YKS'de emanetçiler açık mı?

ÖSYM'nin belirlediği kurallar çerçevesinde sınavın yapılacağı okulda emanetçiler olmayacak. Bu nedenle adaylar, kılavuzda belirtilen yasaklı maddeleri sınav binalarına getirmemelidir.

2022 YKS sınavında hangi eşyalar yasak?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır