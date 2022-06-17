Arınç-Metiner polemiği sürüyor: 'Senin omurgan üç kıkırdaktan ibaret'

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın, Türk Demokrasi Vakfı toplantısındaki 'Kral çıplak demenin vaktidir' konuşmasına tepki gösterdi. Arınç, Metiner'e açık mektup yazarak 'İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil' cevabını verdi. Arınç'ın sözlerine Metiner'den cevap gecikmedi.

Eski Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi ve eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın, “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” adlı toplantıda yaptığı konuşmadaki partisine yönelttiği eleştiriler AK Parti çevresinde tepki topladı.

"Öksürmenin, bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir" sözlerine iki kez tepki gösteren eski AK Parti milletvekili ve Yeni Şafak yazarı Mehmet Metiner'e Arınç'tan çok sert yanıt geldi.

Arınç, "Kifayetsiz, muhteris ve müfteri Metiner, sözüm sana!" sözleriyle başladığı metinde şu ifadeleri kullandı:

“İnsan omurgası 33 kemikten oluşur. Seninki ise yalan, iftira hasetten ibaret üç kıkırdaktan müteşekkil. Sanma ki yalan ve iftiralarını dikkate alıp cevap vereceğim. Seni muhatap almak benim için züldür. Ama! ‘Gerektiği zaman, hadsize haddini bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür.'”

Arınç, paylaşımında ayrıca şunları kaydetti:

"SAYIN ERDOĞAN'A AĞZA ALINMAYACAK HAKARETLER ETTİN"

''AK Parti'nin her toplantısına kurucular kurulu üyesi sıfatı ile davet edilen şahsımın partiden ihracını talep edecek cüreti nereden buluyor, bu gücü kimlerden aldığını düşünüyorsun? Sen ki sürekli birilerinin gölgesinde sana ihsan edilenle beslenen, ondan alacağını tüketip sonrakine geçen bir zavallısın. Tam da bu sebeple geçmişinden nedamet getirmeyi alışkanlık haline getirmişsin. HADEP'te siyaset yaparken Milli Görüş yıllarından nedamet getirdin. Liberal oldun, Kürtlüğünden nedamet duydun. AK Parti çatısı altında siyaset yaparken, nasıl olsa duyulmaz özgüveniyle kuytuda köşede, dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan'a ağza alınmayacak hakaretler ettin. Hakaretlerini önce PKK komplosu diyerek reddettin, bir hafta sonra söylediğini kabullenerek canlı yayında özür dilemek zorunda kaldın.

Özel hayatın, dünün ve bugünün ile alakalı bildiklerimi ailene hürmeten konuşmuyorum. Benim aidiyetim ne kişilere, ne de kişilerden vücut bulmuş kurumlaradır, yalnızca yüce Allah'a ve onun bana emrettiği değerler bütününe sadığım. O yüzden hangi mevkide olursam olayım doğru bildiklerimi her daim söyledim. İnandığım değerler bütününü dünyevi istikbal uğruna terk etmedim.”

"PSİKOLOJİK BİR VAKASIN"

“Eğilmedim, bükülmedim! Ömrümü vakfettiğim davadan bir an olsun dönmedim. Davam, gönül tahtımda huzur ve sükûnetle oturmakta. Sizlerin bugün 'dava' dediği şey, dünyevi ihtiraslara batmış. Gökten inecek bir damla rahmete hasret çorak bir araziden ibaret. Sen ise şimdi bu çorak arazide nefes dahi alamamanın yarattığı nörolojik ve psikolojik bir vakasın. Fikirlerim, ideallerim ve davamın bahçesinde gönlüm ferahtadır. Bu bahçeyi terk edenler ise hezeyanlarına her geçen gün yenisini eklemekte, milletin ve Hakk'ın terazisinde bir kuş tüyü kadar sıklet çekememektedir.”

Maalesef davamın değerler bütününü hazmetmişler azınlıkta kalırken sen ve senin gibilerin çoğunluğu galebe çaldı. Geceleri başımı yastığa koyarken hayıflandığım tek şey budur. Çirkin, kaba, ahlak dışı ve yakışıksız sözlerini sana misliyle iade ediyorum. Hadi iki çift laf daha edeyim de tamam olsun. Sen ne bir Kürt kadar mert ne de bir Müslüman kadar ahlaklısın.''

Arınç'ın paylaşımı:

METİNER'DEN CEVAP

Metiner sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımıyla Arınç'a yanıt verdi. Metiner, "Bu akşam saat 20.30'da Haber Global'de katılacağım programda kimin korkak olup olmadığını, senin de kimin ağzıyla konuştuğunu bir bir anlatacağım. Yüreğin yetiyorsa bağlanır karşımızda konuşursun. Bekliyorum" dedi.

Metiner yaptığı diğer paylaşımında şunları kaydetti:

“Majestelerinin gazetecileri” kimdir bilmem. Ama onlar her kimse susmak yakışmıyor onlara. Çok yazık! Onlar susunca konuşmak bize düştü. Akşam Haber Global'de hak ettiğin cevabı fazlasıyla alacaksın. 20:30'da. Az kaldı."

ARINÇ NE DEMİŞTİ?

Arınç, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği “Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden” başlıklı programda konuşmuştu. Arınç, "Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileri ile bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsederler. O sırada da bazı ufak tefek şeylerden konuşurlar. Zannedersiniz ki bir şey söyledi. Majestelerinin gazetecilerine havanın güzelliğinden, suyun berraklığından bahsetmek yeterli değil; öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır, kral çıplak demenin zamanıdır. Allah cesur olana izzet verir. Cesur olan izzet kazanır, itibar kazanır" ifadelerini kullanmıştı.

İHRACINI İSTEDİ

Metiner de Arınç'a art arda tepki gösterdi. Metiner dün katıldığı bir televizyon programında, "Bülent Arınç'ın ismini duymak istemiyoruz, yeter artık; inşallah ihraç olur gider, onu partide tutanlara da yazıklar olsun!" demişti.

Metiner ayrıca Twitter'dan bugün yaptığı paylaşımında, "Arınç öyle iddia edildiği gibi AK Parti'nin kurucu üyelerinden değildir. AK Parti kurulduktan sonra Erbakan hocadan talep ettiği SP Genel Başkanlığı teklifi kabul görmeyince AK Parti'ye kuruluşundan 24 gün sonra katılmıştır" ifadelerini kullandı.

BİR TEPKİ DE BAŞDANIŞMANDAN

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış da tepki gösterdiği paylaşımında, "Daha dün AK Parti'nin Kızılcahamam kampı oldu. Söz konusu kişi kurucu sıfatıyla oradaydı. Arkadaş madem öyle, orada 'kral çıplak' deseydin ya. Artık bıkkınlık geldi. Mütevaziliğe sarıp sarmalanmış kibir gösterisi" dedi.

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