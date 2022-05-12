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TIMETURK / GENEL / Yılmaz Şimşek kimdir? Sivas Valisi Yılmaz Şimşek nereli? Sivas Valisi kim oldu?

Yılmaz Şimşek kimdir? Sivas Valisi Yılmaz Şimşek nereli? Sivas Valisi kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile pek çok ilin valisi değişti. Sivas Valiliğine de Yılmaz Şimşek'in ataması yapıldı. Sivas'ta yaşayan vatandaşlar Yılmaz Şimşek'in kim ve nereli olduğunu merak edip araştırmaya başladı. Peki Yılmaz Şimşek kimdir? Sivas Valisi Yılmaz Şimşek nereli? Sivas Valisi kim oldu?

7 Saat Önce
2022-05-12 10:22:37
Yılmaz Şimşek kimdir? Sivas Valisi Yılmaz Şimşek nereli? Sivas Valisi kim oldu?

Yılmaz Şimşek kimdir? Sivas Valisi Yılmaz Şimşek nereli? Sivas Valisi kim oldu? Valiler Kararnamesi 12 Mayıs 2022 Perşembe günü Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre pek çok ilin valisi değişti, pek çok ilin valisi de görevden alındı. Sivas Valisi olarak atanan Yılmaz Şimşek'in kim olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak edlip araştırılmaya başlandı. İşte Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in hayatı...

Yılmaz Şimşek kimdir?

Yılmaz Şimşek 1971 yılında Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Zeytinada Köyünde dünyaya geldi.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Antalya'da tamamlayan Yılmaz Şimşek 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi / Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek tahsiline başladı.

1993 yılında Üniversiteden mezun olan Yılmaz Şimşek aynı yıl girmiş olduğu Kaymakamlık sınavında başarı göstererek 1994' te Kaymakam Adayı olarak Niğde'ye atandı. Kaymakam Adaylığı süresi içerisinde sırasıyla Seydiler, Doğanşar ve Serinhisar Kaymakam Vekillikleri yaptı. Ayrıca bu süre içerisinde dil eğitimi ve uygulamaları yerinde görmek için 8 ay süreyle İngiltere'de bulundu.

Adaylık süresinin bitiminden sonra ilk olarak Halkapınar (Konya) Kaymakamlığına atandı. Daha sonra sırasıyla Hamur (Ağrı), Şiran(Gümüşhane), Yenipazar (Aydın) Kaymakamlığı, Karaman Vali Yardımcılığı, Dalaman Kaymakamlığı ve Dalaman Havalimanı Mülki İdare Amirliği ile Pendik Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Son olarak Pendik Kaymakamı olarak görev yapmakta iken, İçişleri Bakanlığının 13.06.2017 tarih ve 2017/10458 sayılı kararnamesi ile Niğde Valilik görevine atanmıştır.

Pek çok kamu görevinde bulunan Yılmaz Şimşek ayrıca, 1995 yılında TODAİE (Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü) de 'Kamu Yönetimi ve Üst Düzey Yöneticilik' üzerine yüksek lisans programını bitirdi.

Şimşek 2007 yılında ise İngiltere/Portsmouth Üniversitesi 'European Studies' (Avrupa Çalışmaları) bölümünde 'Türkiye'nin Avrupa Güvenliği Açısından Önemi' adlı teziyle mastırını tamamladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında dört yıllık bir çalışmanın sonunda Doktora eğitimini tamamlayan ŞİMŞEK, Dr. Çiğdem Şimşek ile evlidir.

Bir kız ve bir erkek çocuk babası olan Yılmaz Şimşek iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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