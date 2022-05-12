Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık nereli, kaç yaşında? Edirne'nin yeni valisi kim? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre pek çok ilin valisi değişti. Edirne Valisi olarak da Hüseyin Kürşat Kırbıyık atandı. Daha önce İller İdaresi Genel Müdürü olarak hizmet veren Kırbıyık'ın kim olduğu atamanın ardından merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın hayatı ve biyografisi...

Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir? Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık nereli, kaç yaşında? Edirne'nin yeni valisi kim? soruları Edirne'de yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşakanı Erdoğan imzası ile atama kararaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Valiler Kararnamesi ile pek çok lin valisi değişti. Atama kararlarına göre 9 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine atandı, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile de yeni vali ataması yapıldı. Daha önce İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevini yapan Hüseyin Kürşat Kırbıyık da Edirne Valisi olarak atandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar yeni valinin kim olduğunu ve nereli olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte yeni Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın hayatı ve biyografisi....

Hüseyin Kürşat Kırbıyık kimdir?

Hüseyin Kürşat Kırbıyık Valiler Kararnamesi ile Edirne Valisi olarak atandı.

1978 yılında Konya'nın Beyşehir'de dünyaya gelen Hüseyin Kürşat Kırbıyık üniversiteye kadar olan eğitimini Seydişehir'de tamamladı.

Üniversite eğitimi için Ankara'ya giden Hüseyin Kürşat Kırbıyık Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık eğitiminin ardından Rize'nin Güneaysu ve Karaman'ın Kazım Karabekir ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu

Londra'da 6 ay eğitim alan Kırbıyık, sırasıyla Burdur Altınyayla, Kahramanmaraş Nurhak ilçelerinde Kaymakamlık, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı ve Burdur Gölhisar Kaymakamlığı görevlerinden sonra 2013 yılında Mülkiye Müfettişliğine atandı.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Strateji Geliştirme Başkanı olarak atandı.

Ardından 10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/274 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürü olarak atandı.

Hüseyin Kürşat 12 Mayıs 2022'de yayımlanan atama kararı ile Edirne Valisi olarak atanmıştır.

Hüseyin Kürşat Kırbıyık evli ve iki çocuk babasıdır.

10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı

Cumhrubaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Ayrıca 9 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.

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