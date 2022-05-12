Malatya Valisi Hulusi Şahin kimdir? Hulusi Şahin nereli? Malatya Valisi kim oldu? Daha önce hangi görevlerde bulundu? soruları Malatya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararına göre 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Malarya Valisi olarak da Hulusi Şahin atandı. Hulusi Şahin'in kim olduğu, nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Malatya Valisi Hulusi Şahin'in özgeçmişi ve hayatı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin kimdir? Hulusi Şahin nereli? Malatya Valisi kim oldu? Daha önce hangi görevlerde bulundu? soruları Malatya'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iması ile Remi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile pek çok ilin valisi değişti. Malatya'ya da yeni vali ataması yapıldı. Daha önce Batman Valisi olarak hizmet veren Hulusi Şahin Malatya Valisi olarak atandı. 12 Mayıs 2022 tarihli atama kararı sonrası Malatya'da yaşayan vatandaşlar yeni valilerinin kim olduğunu merak edip araştırmaya başladı. İşte Malatya'nın yeni Valisi Hulusi Şahin'in hayatı...

Malatya Valisi Hulusi Şahin kimdir?

Hulusi Şahin 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini Ankara'da tamamladı. Ardından 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Üniversiteden mezun olduktan sonra göreve başlayan Hulusi Şahin 1994 yılında Aksaray Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap etti.

1997 tarihinde 84. dönem Kaymakamlık Kursunu tamamlayarak Karaman ili Kâzımkarabekir ilçesine atandı. Ardından, Ardahan ili Çıldır ilçesinde 2 yıl görev yaptı. 2001 yılında Trabzon ili Arsin ilçesi Kaymakamlığı görevine atandı.

Hulusi Şahin İngiltere'de yabancı ddil dersleri de almıştı. Şahin İngiltere'de 8 ay yabancı dil ve İngiliz Kamu Yönetimi üzerine eğitim gördü.

2004 Yılında İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere Exeter Üniversitesi'ne “Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları” alanında master yapmak üzere gönderildi. “Local Education Authorities Under New Labour” adlı İngiliz Eğitim Sistemi üzerine hazırladığı yüksek lisans tezi Üniversite Senatosu tarafından “merit” (üstün başarı) derece ile kabul edildi. Ekim 2005'te yurda döndü.

Adıyaman Besni Kaymakamı olarak 2006-2009 yılları arasında görev yaptı.

2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.



1 Aralık 2016 tarihinde İstanbul ili Esenler Kaymakamlığı görevine atandı. Burada 2 yıl görev yaptıktan sonra 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Batman Valisi olarak atandı.

12 Mayıs 2022 tarihinde yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya Valisi olarak atanmıştır.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, evli ve 3 çocuk babasıdır.