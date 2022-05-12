Ali İhsan Su kimdir? Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su nereli? Diyarbakır'ın yeni valisi kim oldu? gibi sorular Vali atamalarının ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile yayımlanan Valiler Kararnamesi ile ataması yapılan Ali İhsan Su Diyarbakır'ın yeni valisi oldu. Daha önce Mersin Valisi olarak görev yapan Ali İhsan Su'nun kim olduğu ve nereli olduğu merak edilip araştırılmaya balandı. İşte Ali İhsan Su'nun hayatı ve biyografisi...

Ali İhsan Su kimdir? Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su nereli? Diyarbakır'ın yeni valisi kim oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile pek çok ilin valisi değişti. 9 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Ataması yapılan valiler arasında Mersin Valisi Ali İhsan Su da yer alıyor. Ali İhsan Su Diyarbakır Valisi olarak atandı.

Ali İhsan Su kimdir?

Ali İhsan Su 25.06.1959 yılında Konya'da dünyaya geldi. Üniversiteye kadar olan eğitimini Konya'da tamamlayan Ali İhsan Su İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun oldu. MEzuniyetin ardından master eğitimini tamamladı ve 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Ali İhsan Su Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yaptı. 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak İlçe kuruluşunu tamamlamıştır.

Ali İhsan Su daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre ile İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan Su, Valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı İl ve İlçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller almıştır.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.

2006 yılında kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükselmiştir.

Ali İhsan SU,evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.



Ali İhsan Su Kariyeri

04 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5197 sayılı Vali Atamaları Kararnamesiyle Düzce Valisi olarak atandı.

19 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7295 Sayılı Vali Atamaları Kararnamesiyle Şırnak Valisi olarak atandı.

21.06.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/10458 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mersin Valiliği'ne atandı.

Ali İhsan Su 12 Mayıs 2022'de yayımlanan atama kararlarına göre Diyarbakır Valisi olarak atanmıştır.

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