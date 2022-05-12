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Nurtaç Arslan kimdir? Bartın Valisi Nurtaç Arslan nereli?

Nurtaç Arslan kimdir? Bartın Valisi Nurtaç Arslan nereli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın'ın yeni Valisi Nurtaç Arslan oldu. Daha önce İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı olarak hizmet veren Nurtaç Arslan'ın Bartın'a Vali olarak atanması ile Nurtaç Arslan'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı.

8 Saat Önce
2022-05-12 09:36:26
Nurtaç Arslan kimdir? Bartın Valisi Nurtaç Arslan nereli?

Nurtaç Arslan kimdir? Bartın Valisi Nurtaç Arslan nereli? Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile pek çok ilin valisi değişti. 9 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilirken, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ile yeni vali atandı. Kararname ile Bartın Valiliğine de Nurtaç Arslan atandı. Nurtaç Arslan'ın kim olduğu, nereli olduğu ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı.

Nurtaç Arslan kimdir?

Nurtaç Arslan 12 Mayıs 2022'de Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Bartın Valisi olarak atandı.

1976 yılında Amasya'da dünyaya gelen Nurtaç Arslan, ilk, orta ve lise öğrenimini Amasya ili Taşova ilçesinde tamamladı.

Üniversite eğitimi için 1998 yılında Ankara'ya giden Nurtaç Arslan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Mezun olmasının ardından göreve başlayan Nurtaç Arslan, 06 Ocak 1999 tarihinde Aydın Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı.

Nurtaç Arslan, Aydın Karpuzlu ve Kırıkkale Delice İlçelerinde Kaymakam Vekili; Nevşehir Acıgöl Kaymakamı, Bayburt Aydıntepe Kaymakamı, Sivas Vali Yardımcısı, Çankırı Kurşunlu Kaymakamı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. 20/08/2017 tarihli Müşterek Kararname ile İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına atanan Nurtaç Arslan, halen bu görevine devam etmektedir.

İngiltere Exeter Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2001 yılında; Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalındaki yüksek lisansını 2014 yılında tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde doktora çalışmasına devam etmekte olup tez aşamasındadır.

Nurtaç Arslan iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk annesidir.

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