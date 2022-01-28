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Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında?
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TIMETURK / GENEL / Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında?

Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında?

Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında? Yeni dizi Yalnız Kurt ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen'in kızı Ela karakterini canlandıran minik oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir oldu. Dizide Ela karakterini Almina Günaydın canlandırmaktadır.

2 Saat Önce
2022-01-28 18:30:20
Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında?

Yalnız Kurt Ela kimdir? Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela'yı kim oynuyor? Ela kaç yaşında? Yeni dizi Yalnız Kurt ATV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Dizi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen'in kızı Ela karakterini canlandıran minik oyuncunun kim olduğu da izleyiciler tarafından merak edilir oldu. Dizide Ela karakterini Almina Günaydın canlandırmaktadır.

ATV ekranlarında yayınlanan Yalnız Kurt dizisi konusu kadar oyuncu kadrosuyla da ilgi çekmeyi başardı. Dizide Ela karakterini canlandıran küçük oyuncunun kim olduğu ve yaşı da oldukça merak edilir oldu.

Yalnız Kurt Ela kimdir?

Yalnız Kurt dizisinde Esra'nın kızı Ela karakterini canlandıran küçük oyuncunun adının Almina Günaydın olduğu öğrenildi. Dizide de Ela karakteri kendisini şöyle tanımlıyor: "Annem çok sevmiş babamı… Ama babam sevememiş bizi bir türlü; annem bana hamileyken terk edip gitmiş ikimizi de… Annem Esra, dünyanın en iyi annesidir. Benim için yapamayacağı şey yok. Ona bir şey olacak diye çok korkuyorum. Hep yanlış insanlara aşık oluyor."

Yalnız Kurt dizisindeki Esra Türkmen kimdir?

Yalnız Kurt dizisinde Esra Türkmen karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyordu. ATV ekranlarında yayınlanan dizide Esra Tğrkmen karakterini genç oyuncu Damla Colbay oynamaktadır. Damla Colbay daha önce rol aldığı dizilerde oyunculuğu ile adından oldukça fazla söz ettirmişti. ATV'nin Yalnız Kurt oyuncu tanıtında Esra Türkmen karakteri kendisini şöyle tanımlıyor: "Benim adım Esra Türkmen… Babam karanlık işlere bulaşmış bir adamdı; hem kendisinin hem annemin ölümüne sebep oldu. Henüz on iki yaşındaydım. Viking tuttu elimden… Korudu, okuttu, öğretti, beni bir Yetim Kurt olarak, bu ülkeye hizmet etmem için yetiştirdi. Yetim Kurtların hayatında aşka yer yok dedi. Ama ben dinlemedim; âşık oldum."

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