Will Smith'in eşi kim? Will Simit karısı Jada Smith kimdir? Jada Pinkett Smith oyuncu mu?
Will Smith'in eşi kim? Will Simit karısı Jada Smith kimdir? Jada Pinkett Smith oyuncu mu? 94'üncü Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith olaydan sonra 'Karımın adını ağzına alma' diyerek öfkelendi. Oscar ödülüne damga vuran olayın ardından Will Smith'in eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Will Smith 1997'de Jada Pinkett Smith ile evlenmiştir. İşte Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in hayatı ve biyografisi...
2022-03-28 15:47:17
Will Smith'in eşi kim? Will Simit karısı Jada Smith kimdir? Jada Pinkett Smith oyuncu mu? 94'üncü Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith olaydan sonra "Karımın adını ağzına alma" diyerek öfkelendi. Oscar ödülüne damga vuran olayın ardından Will Smith'in eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Will Smith 1997'de Jada Pinkett Smith ile evlenmiştir. İşte Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in hayatı ve biyografisi...
94'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü aktör Will Smith King Richard filmlerindeki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında oscar ödülüne layık görüldü. Will Smith'in törende sunucu Chris Rock'a attığı tokat Akademi Ödüleri törenine damgasını vurdu. Sosyal medyada da milyonlarca kişinin tartıştığı olayın gerçek mi yoksa mizansen mi olduğu merak ediliyor.
Will Smith neden Chris Rock'a tokat attı?
Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca komedyen Chris Rock'a sağlam bir tokat attı. Tokattan sonra afallayan hris Rock ve slaondakiler ne olduğunu anlayamadı. Will Smith tokattan sonra sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Yaşanan olandan sonra Will Smith'in eşi Jada Smith'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.
Will Smith'in eşi Jada Smith kimdir?
Jada Smith 18 Eylül 1971 yılında dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile 50 yaşında olan Jada Koren Smith ABD'de doğdu.
Jada Smith ABD'li oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.
Jada Smith filmleri
1993 Menace II Society Ronnie
1994 The Inkwell Lauren Kelly Jason's Lyric Lyric
A Low Down Dirty Shame Peaches
1995 Tales from the Crypt: Demon Knight Jeryline
1996 The Nutty Professor Carla Purty
If These Walls Could Talk Patti
Set It Off Lida "Stony" Newsom
1997 Princess Mononoke Toki Seslendirme
Scream 2 Maureen Evans Küçük rol
1998 Woo Darlene
Blossoms and Veils Mary Kısa film
Return to Paradise M.J. Major
2000 Bamboozled Sloan Hopkins
2001 Kingdom Come Charisse Slocumb
Ali Sonji
2003 The Matrix Reloaded Niobe
The Matrix Revolutions Niobe
2004 Collateral Annie Farrell
2005 Madagaskar (film) Gloria Seslendirme
2007 Reign Over Me Janeane Johnson
2008 The Women Alex Fisher
Madagaskar 2 Gloria Seslendirme
The Human Contract Rita Mayıs 2008'de Cannes Film Festivali'nde tanıtıldı.
Yazan ve yöneten Pinkett Smith.
2009 Merry Madagascar Gloria Seslendirme
2012 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları
2013 Madly Madagascar
2015 Striptiz Kulübü 2 Rome
2016 Bad Moms Stacy
2017 Girl Trip
Jada Smith dizileri
1990 Moe's World Natalie
1990 True Colors Beverly 1 bölüm
1991 21 Jump Street Nicole 1 bölüm
1991 Doogie Howser, M.D Trish Andrews 1 bölüm
1991–1993 A Different World Lena James 36 bölüm
2009-2011 HawthoRNe Christina Hawthorne Baş Rol
2014-günümüz Gotham Fish Mooney Seri normal
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