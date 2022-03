Will Smith'in eşi kim? Will Simit karısı Jada Smith kimdir? Jada Pinkett Smith oyuncu mu? 94'üncü Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith olaydan sonra 'Karımın adını ağzına alma' diyerek öfkelendi. Oscar ödülüne damga vuran olayın ardından Will Smith'in eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Will Smith 1997'de Jada Pinkett Smith ile evlenmiştir. İşte Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in hayatı ve biyografisi...

Will Smith'in eşi kim? Will Simit karısı Jada Smith kimdir? Jada Pinkett Smith oyuncu mu? 94'üncü Akademi Ödülleri töreninde komedyen sunucu Chris Rock'a tokat atan Will Smith olaydan sonra "Karımın adını ağzına alma" diyerek öfkelendi. Oscar ödülüne damga vuran olayın ardından Will Smith'in eşinin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Will Smith 1997'de Jada Pinkett Smith ile evlenmiştir. İşte Will Smith'in karısı Jada Pinkett Smith'in hayatı ve biyografisi...

94'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Ünlü aktör Will Smith King Richard filmlerindeki rolü ile en iyi erkek oyuncu dalında oscar ödülüne layık görüldü. Will Smith'in törende sunucu Chris Rock'a attığı tokat Akademi Ödüleri törenine damgasını vurdu. Sosyal medyada da milyonlarca kişinin tartıştığı olayın gerçek mi yoksa mizansen mi olduğu merak ediliyor.

Will Smith neden Chris Rock'a tokat attı?

Will Smith'in eşinin saç kıran hastalığı nedeniyle kazıttığı saçlarıyla ilgili espriler yapınca komedyen Chris Rock'a sağlam bir tokat attı. Tokattan sonra afallayan hris Rock ve slaondakiler ne olduğunu anlayamadı. Will Smith tokattan sonra sahneye doğru "Karımın adını ağzına alma" diye bağırdı. Yaşanan olandan sonra Will Smith'in eşi Jada Smith'in kim olduğu merak edilip araştırılmaya başlandı.

Will Smith'in eşi Jada Smith kimdir?

Jada Smith 18 Eylül 1971 yılında dünyaya geldi. 2022 yılı itibari ile 50 yaşında olan Jada Koren Smith ABD'de doğdu.

Jada Smith ABD'li oyuncu, şarkıcı-şarkı yazarı, yapımcı, yönetmen, yazar, iş kadını, seslendirme sanatçısı. Babası bir müteahhit ve annesi bir hemşire olan Jada Smith, 1997'de aktör Will Smith ile evlenmiş olup 3 çocukları vardır. Oyunculuk yapan Jaden Smith ve şarkıcı Willow Smith'in anneleridir. 2007'de ise müzik kariyerine başladı.

Jada Smith filmleri

1993 Menace II Society Ronnie

1994 The Inkwell Lauren Kelly Jason's Lyric Lyric

A Low Down Dirty Shame Peaches

1995 Tales from the Crypt: Demon Knight Jeryline

1996 The Nutty Professor Carla Purty

If These Walls Could Talk Patti

Set It Off Lida "Stony" Newsom

1997 Princess Mononoke Toki Seslendirme

Scream 2 Maureen Evans Küçük rol

1998 Woo Darlene

Blossoms and Veils Mary Kısa film

Return to Paradise M.J. Major

2000 Bamboozled Sloan Hopkins

2001 Kingdom Come Charisse Slocumb

Ali Sonji

2003 The Matrix Reloaded Niobe

The Matrix Revolutions Niobe

2004 Collateral Annie Farrell

2005 Madagaskar (film) Gloria Seslendirme

2007 Reign Over Me Janeane Johnson

2008 The Women Alex Fisher

Madagaskar 2 Gloria Seslendirme

The Human Contract Rita Mayıs 2008'de Cannes Film Festivali'nde tanıtıldı.

Yazan ve yöneten Pinkett Smith.

2009 Merry Madagascar Gloria Seslendirme

2012 Madagaskar 3: Avrupa'nın En Çok Arananları

2013 Madly Madagascar

2015 Striptiz Kulübü 2 Rome

2016 Bad Moms Stacy

2017 Girl Trip

Jada Smith dizileri

1990 Moe's World Natalie

1990 True Colors Beverly 1 bölüm

1991 21 Jump Street Nicole 1 bölüm

1991 Doogie Howser, M.D Trish Andrews 1 bölüm

1991–1993 A Different World Lena James 36 bölüm

2009-2011 HawthoRNe Christina Hawthorne Baş Rol

2014-günümüz Gotham Fish Mooney Seri normal