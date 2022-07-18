Üniversiteye yerleşmek için sıralama en az kaç olmalı? 4 yıllık-2 yıllık üniversite kazanmak için (AYT-TYT) başarı sıralaması kaç olmalı? Milyonlarca adayın merakla beklediği gün geldi çattı. ÖSYM 3 milyondan fazla kişinin girdiği YKS 2022 sınav sonuçlarını resmi internet sitesinden duyurdu. YKS sınav sonuçlarını gören adaylar kendi sıralamalarına göre üniversite tercihlerinde şanslarının ne kadar yüksek olduğunu araştırmaya başladı.

Üniversiteye yerleşmek için sıralama en az kaç olmalı? 4 yıllık-2 yıllık üniversite kazanmak için (AYT-TYT) başarı sıralaması kaç olmalı? Bilindiği gibi 2022 YKS sınavında baraj puanı artık uygulanmayacak. Sınavdan yarım net yapan ve puanı hesaplanan adaylar üniversite tercihi yapabilecek. Durum böyle olunca pek çok adayın tercih konusunda kafasında soru işaretleri oluştu. Adaylar üniversiteye yerleşmenin zorlaştığını düşünüyor ancak öyle değil.

Üniversiteye yerleşmek için sıralama en az kaç olmalı?

Üniversite sınav sonuçlarında adaylar puanlarından çok başarı puanı ve başarı sıralamasına göre tercih yapması gerektiği uzmanlar tarafından sık sık dile getiriliyor. Her üniversitenin ve her bölümün kendine göre başarı sıralaması vardır. Bu açıdan bakıldığında seçtiğiniz bölüm ve üniversitenin yerleştirme başarı puanına göre tercih yapmakta büyük fayda var.

4 yıllık-2 yıllık üniversite kazanmak için (AYT-TYT) başarı sıralaması kaç olmalı?

2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin başarı sıralaması oldukça farklıdır. 2 yıllık (önlisans) bölümleri için TYT puanı ve başarı sıralaması dikakte alınırken, 4 yıllık (lisans) üniversite tercihleri için ise AYT puanı ve başarı sıralaması dikkate alınır. Öncelikle seçtiğiniz bölümün ve üniversitenin başarı sıralamalarına dikkatlice bakılmalı ve kendi başarı sıralamanız ile karşışaltırmalısınız.

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