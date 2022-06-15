Üniversite öğrenci affı AÖF (Açıköğretim) öğrencileri için geçerli mi? Öğrenci affı AÖF öğrencilerine var mı? AÖF kaydı silinenle af ile yeniden kayıt yaptırabilir mi?

Üniversite öğrenci affı AÖF (Açıköğretim) öğrencileri için geçerli mi? Öğrenci affı AÖF öğrencilerine var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrenci affının yakında TBMM'ye sunulacağını duyurdu. AÖF (Açıköğretim Fakültesi) kaydı silinenle af ile yeniden kayıt yaptırabilir mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. AÖF'ye kayıt yaptıranlar ve çeşitli nedenlerden dolayı kaydı silinenler öğrenci affı ile yeniden kayıt yaptırıp yapamayacaklarını araştırıyor. Peki üniversite öğrenci affı AÖF öğrencilerini kapsıyor mu?

Üniversite öğrenci affı AÖF (Açıköğretim) öğrencileri için geçerli mi? Öğrenci affı AÖF öğrencilerine var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrenci affının yakında TBMM'ye sunulacağını duyurdu. AÖF (Açıköğretim Fakültesi) kaydı silinenle af ile yeniden kayıt yaptırabilir mi? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından soruluyor. AÖF'ye kayıt yaptıranlar ve çeşitli nedenlerden dolayı kaydı silinenler öğrenci affı ile yeniden kayıt yaptırıp yapamayacaklarını araştırıyor. Peki üniversite öğrenci affı AÖF öğrencilerini kapsıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli konularda açıklamalarda bulundu. Topğlantıda konuşmasına üniversite ile ilişkisi kesilen binlerce kişiye müjde vererek başlayan Erdoğan öüğrenci affının çıkacağını açıkladı. Erdoğan açıklamasında öğrenci affı teklifinin yakında Meclis'e sunulacağını açıkladı.

Üniversite öğrenci affı AÖF (Açıköğretim) öğrencileri için geçerli mi?

Üniversite affının AÖF için de geçerli olacağı tahmin ediliyor ancak konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öğrenci affının hangi koşulları ve hangi eğitim alanlarını kapsadığına dair önümüzdeki günlerde daha net bilgiler gelecektir.

Öğrenci affı 2 yıllık, önlisans ve uzaktan eğitim için geçerli mi?

Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: "Konuşmamın hemen başında tüm gençlerimize bir müjde vermek istiyorum. Üzerinde çalıştığımız ve kamuoyunda öğrenci affı diye bilinen teklifi önümüzdeki günlerde Meclisimizin takdirine sunuyoruz. Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilere belirli şartlarda okullara dönüş yolunu açıyor."

Üniversite öğrenci affı yüksek lisans, doktora öğrencilerini kapsıyor mu?

Erdoğan açıklamasında af çalışmasının kimleri kapsadığını da duyurdu. Erdoğan açıklamasında Yüksek lisans, lisans, doktora seviyesinde ve okulu bırakmış zorunda kalan öğrencilerin belirli şartlarda okullarına döneceğini belirtti.

Öğrenci affı ne zaman çıkacak?

Akbaşoğlu'nun açıklamalarına bakıldığı zaman öğrenci affını Temmuz ayından önce yasalaşması planlanıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının sonunda yasalaşan affın 2022-2023 eğitim öğretim yılında uygylanma olasılığı oldukça fazla.

En son 2018'de af çıkmıştı

En son 2018 yılının Mayıs ayında yapılan öğrenci affı ile binlerce öğrenci yarım bıraktıkları okullarına tekrar geri dönme imkanı bulmuşlardı. Üniversitelerden çeşitli nedenlerle ilişiği kesilen öğrencilere af çıktı. TBMM Genel Kurulu'nda, öğrenci affına ilişkin yasa tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Böylece, öğrenci affına ilişkin 12. yasal düzenleme kabul edilmiş oldu. Kanuna göre, affın başlangıç tarihi 7 Haziran 1995 olacak, 1980 yılından sonra çıkarılan aflardan hiç yararlanmayanlar da kanun kapsamı içinde değerlendirilecek.

Öğrenci affı nedir?

Öğrenci affı ile eğitim hayatı yarıım kalmış ve çeşitli nedenlerden dolayı üniversie ile ilişkisi kesilmş öğrencilerin okullarına geri dönmesi hedefleniyor.